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10.02.201708:14
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 28,89 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара установлен на пятницу на уровне 2702,51 грн за 100 долларов, евро - 2889,52 грн за 100 евро, российского рубля — 4,578 грн за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 10 февраля, на уровне 2702,51 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2889,52 грн за 100 евро, российского рубля — 4,578 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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