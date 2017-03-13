Цивилизованный грабеж. Как МВФ поднимает Украину на вилы

Дмитрий Дзыговбродский, публицист – для РИА Новости Украина

Украина – страна уникальная. Трудно вспомнить за всю историю существования МВФ, наверное, с Бреттон-Вудской конференции Объединенных Наций по валютно-финансовым вопросам 1944 года (когда была разработана основа Хартии МВФ), национальное правительство, которое бы так легко соглашалось с любыми рекомендациями Фонда и с таким энтузиазмом принимало транши МВФ.

Очевидно, Кабинет министров руководствуется в своей работе всемирно признанными украинскими экономическими теориями: "Сгорел сарай, гори и хата", а также "После нас хоть потоп".

4 марта миссия МВФ достигла очередного соглашения с украинскими властями – был принят обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по программе расширенного финансирования EFF. Пока что текст меморандума скрыт от взглядов широкой публики. Представители Министерства финансов скромно отметили, что возрадоваться новым условиям МВФ население сможет чуть позже: "Текст будет доступен после решения Совета директоров МВФ. Встреча планируется на вторую половину марта".

Но министр финансов Александр Данилюк уже сообщил, что меморандум Украины и МВФ содержит положения о земельной, банковской и пенсионных реформах.

Так что в конце марта гражданам Украины предстоит узнать, чем они в очередной раз заплатят за то, чтобы Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева и Александр Данилюк получили доступ к 1 миллиарду долларов транша.

Суть деятельности МВФ неоднократно разбирали экономисты с мировым именем. И она вовсе не является благом для бедных стран. Неоднократно было замечено и доказано, что выполнение рекомендаций и условий Международного валютного фонда не вело и не ведет к стабильности и независимости государства, не повышало уровень благосостояния граждан и практически никогда не стимулировало развитие национальной экономики. Но зато каждый раз страна, которую опекал МВФ, в итоге оказывалась в полной зависимости от международных финансовых институтов.

Несомненно, "если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно". Если МВФ существует, значит, он приносит пользу. Но явно, что эта польза никак не касается "подшефных стран", вроде Украины.

Вспомним, чем закончилась помощь МВФ для Югославии. Мало того, что был уничтожен индустриальный сектор и югославское государство было последовательно демонтировано. Неумолимо был снижен уровень жизни югославов. МВФ ценными советами все 80-тые годы разрушал Югославию. Почти все кредиты, который выдал Международный валютный фонд югославскому государству в 80-х, ушли в итоге на обслуживание этого самого долга. Именно МВФ создал экономическое неравенство регионов, которое в итоге привело к сепаратизму и гражданской войне. Нельзя утверждать, что гражданская война была целью МВФ. Но она явно стала итогом реформ, которые Фонд проводил в Югославии. Итог – погибли 600 000 человек.

А Мексика? МВФ поставил условие – кредитование будет только в случае масштабной приватизации и резкого сокращения государственных расходов. В итоге из страны ушел иностранный капитал, резко снизилось благосостояние граждан, исчезли социальные программы, а безработица достигла 40%. Мексику принудили предоставить особые условия американским корпорациям. По сути, возникла экономическая оккупация независимого ранее государства. В результате реформ МВФ Мексика стала импортировать кукурузу (!) — хотя именно в Мексике была впервые одомашнена эта культура. Фермерское хозяйство было разрушено — и в 90-х годах уже США стали поставлять кукурузу в Мексику.

Путь Мексики до боли напоминает тропу, по который ныне бредет Украина. И поводырем у нее выступает все тот же МВФ. Не верится, что киевское правительство не знает, чем заканчиваются такие сделки.

Но министр финансов Данилюк не скрывает радости от того, что предстоит провести пенсионную реформу: "На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ и чего хотим мы – это справедливой сбалансированной пенсионной системы".

Вот только абсолютно нет уверенности, что население, и особенно пожилые люди, оценят радость Александра Данилюка и Валерии Гонтаревой. И воспримут новую пенсионную реформу, как справедливую.

Известно, что МВФ ожидает от Кабинета министров Украины повышения пенсионного возраста: "Для мужчин — на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин — на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих групп пенсионный возраст не достигнет 63 лет — в 2027 году". Также МВФ требует повышения рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года, с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет.

По требованию МВФ Кабмин уже повысил тарифы на газ до 100% самоокупаемости, а вот реформа по созданию эффективной программы субсидий для поддержки незащищенных слоев населения так до сих пор и не реализована. Долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги в 2016 г. увеличился в более чем в два раза и уже пересек отметку 23 миллиарда гривен. И граждане Украины вполне справедливо называют условия МВФ тихим геноцидом украинского народа.

Но вот, 13 февраля 2017 г. директор МВФ Кристин Лагард заявила: "Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован. Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями".

Президент Порошенко и Кабинет министров Украины с командой МВФ очередные вопросы "утрясли". Осталось только понять, чем заплатят за "утруску" простые люди.