Что транш грядущий нам готовит? Соцсети о любимом МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Очередной кредит МВФ задолго до своего выделения стал поводом для большой шумихи в отечественных СМИ. А все из-за многочисленных требований украинских нардепов: обнародовать окончательный текст меморандума и разобраться с требованиями МВФ относительно проведения в Украине пенсионной и земельной реформ. Буквально в начале марта эксперты фонда достигли соглашения с Киевом о выделении очередного транша, однако само решение может быть принято не раньше второй половины марта. Поговаривают о двадцатом числе.

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Тема очередного транша от МВФ уже успела тесно укоренится в украинском сегменте соцсетей: "Нам дали очередной транш… И почему этому радуются только те, кто могут до него "дотянуться?". "Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет. 20-летния история сотрудничества Украины с МВФ подтверждает данный факт", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook