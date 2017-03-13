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13.03.201716:53
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    Аналитика и комментарии

    Что транш грядущий нам готовит? Соцсети о любимом МВФ

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (274)

    (обновлено: )31840
    Очень скоро Украина рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда. Насколько изменились условия соглашения с МВФ и нужны ли такие деньги простым украинцам? Как отреагировали они сами на это в соцсетях?
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Очередной кредит МВФ задолго до своего выделения стал поводом для большой шумихи в отечественных СМИ. А все из-за многочисленных требований украинских нардепов: обнародовать окончательный текст меморандума и разобраться с требованиями МВФ относительно проведения в Украине пенсионной и земельной реформ. Буквально в начале марта эксперты фонда достигли соглашения с Киевом о выделении очередного транша, однако само решение может быть принято не раньше второй половины марта. Поговаривают о двадцатом числе.

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    Тема очередного транша от МВФ уже успела тесно укоренится в украинском сегменте соцсетей: "Нам дали очередной транш… И почему этому радуются только те, кто могут до него "дотянуться?". "Пока страна в программе с МВФ, ни один иностранный инвестор в нее деньги вкладывать не будет. 20-летния история сотрудничества Украины с МВФ подтверждает данный факт", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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