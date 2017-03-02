Одесский припортовый завод возобновил работу

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод (ОПЗ), являющийся одним из крупнейших химических предприятий Украины, возобновил свою работу, сообщил в четверг Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

Одесский припортовый завод в конце 2016 года принял решение о временной остановке производства из-за нерентабельности своей работы, Фонд государственного имущества также заявлял о планах остановить ОПЗ и начать мероприятия по передаче его в аренду. Кабинет министров Украины одобрил реструктуризацию долга ОПЗ за газ на сумму более 1,5 миллиарда гривен (около 55 миллионов долларов). Фонд 24 января объявил, что предлагает потенциальным партнерам и инвесторам предоставить предложения относительно возобновления работы ОПЗ, среди возможных вариантов рассматривалась передача комплекса в аренду, передача в управление, сотрудничество с давальческим сырьем.

"Фонд госимущества определил лучшее бизнес-предложение, которое позволило с начала марта 2017 года восстановить производство", — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения вариантов, поступивших в ФГИ, было выбрано две компании одной группы: ЭРУ Трейдинг и ERU Management Services LLC, которые предоставили лучшее предложение по возобновлению работы завода.

"Группа ЭРУ предоставила предложение с конкретными цифрами, и была готова начать работу ОПЗ уже с 1 марта. Остальные потенциальные партнеры готовы были работать с 1 апреля, 1 мая, притом при условии, что завод будет запущен", — сказал глава ФГИ Игорь Белоус.

Это уже вторая в течение года остановка работы ОПЗ. Первый раз завод прервал свою работу в августе и возобновил ее только в октябре благодаря решению украинского правительства, который обязал "Нафтогаз Украины" поставлять газ на ОПЗ до конца 2016 года, несмотря на имеющуюся задолженность за потребленный газ. Планировалось, что газ будет поставляться на предприятие до его приватизации, которая была запланирована на средину декабря.

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Власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Новая продажа завода была запланирована в 2016 году, однако два конкурса по продаже предприятия так и не состоялись из-за отсутствия покупателей.