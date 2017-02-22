Коллектив "Запорожстали" призвал депутатов решить проблему ж/д блокады

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Коллектив металлургического комбината "Запорожсталь", входящий в "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова, выступил против блокады железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщила в среду пресс-служба комбината.

В конце января группа бывших бойцов АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады Украины, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. Два предприятия, входящие в "Метинвест", были вынуждены приостановить производство.

"Трудовой коллектив ПАО "Запорожсталь" обратился к Запорожскому городскому голове Владимиру Буряку и депутатам городского совета с призывом использовать все доступные законом Украины методы и средства для скорейшего разрешения проблемы блокирования железнодорожного сообщения с Донбассом", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, трудовой коллектив предприятия крайне обеспокоен последствиями блокады, в частности, образовавшимся дефицитом угля, необходимого для работы украинских ТЭС. Чрезвычайное положение в энергетике – это первый шаг к веерным отключениям, которые повлекут за собой остановку производства, потерю заказов, существенное падение заработных плат, снижение налоговых отчислений и валютной выручки, добавили в пресс-службе.

"Металлурги "Запорожстали" призывают городского голову и весь депутатский корпус горсовета отреагировать на сложившуюся ситуацию и принять все возможные меры для прекращения блокирования железнодорожного сообщения в Донбассе", — говорится сообщении.

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Власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.