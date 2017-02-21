Соцсети оценили последствия блокады Донбасса

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине созрел первый урожай "плодов" торговой блокады Донбасса. Сумская ТЭЦ из-за нехватки угля перешла на газ. Из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", а 25 февраля будет остановлен Макеевский филиал ЕМЗ.

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Неутешительны прогнозы экспертов: из-за блокады отопительный сезон в регионах может закончиться уже в марте. Да и сам премьер признает, что Украине в ближайшие годы не обойтись без антрацита из Донбасса. Запасы антрацита в стране рассчитаны на 25 дней автономного режима энергосистемы, этот срок истекает, после возможны веерные отключения, которые уже должны были начаться, заявил министр энергетики Игорь Насалик.

В украинском сегменте соцсетей тема блокады Донбасса остается приоритетной, вот только содержание комментариев в последние дни заметно изменилось: "Мне вот интересно, а премьер-министр Гройсман и всякие ахметовские Ляшко специально называют блокаду "угольной", хотя она таковой не является?" "Я вот не понимаю, почему торговля на крови это плохо, а морить голодом украинских граждан, ради которых проливают кровь, это хорошо?", – есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook