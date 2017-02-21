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    Аналитика и комментарии

    Соцсети оценили последствия блокады Донбасса

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (480)

    (обновлено: )86790
    Блокада Донбасса не покидает первые полосы отечественных СМИ и обрастает новыми комментариями в соцсетях. И неспроста: из-за нее уже остановились 2 завода Ахметова и появились проблемы на Сумской ТЭЦ… как отреагировали на такие события сами украинцы?
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине созрел первый урожай "плодов" торговой блокады Донбасса. Сумская ТЭЦ из-за нехватки угля перешла на газ. Из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", а 25 февраля будет остановлен Макеевский филиал ЕМЗ.

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    Неутешительны прогнозы экспертов: из-за блокады отопительный сезон в регионах может закончиться уже в марте. Да и сам премьер признает, что Украине в ближайшие годы не обойтись без антрацита из Донбасса. Запасы антрацита в стране рассчитаны на 25 дней автономного режима энергосистемы, этот срок истекает, после возможны веерные отключения, которые уже должны были начаться, заявил министр энергетики Игорь Насалик.

    В украинском сегменте соцсетей тема блокады Донбасса остается приоритетной, вот только содержание комментариев в последние дни заметно изменилось: "Мне вот интересно, а премьер-министр Гройсман и всякие ахметовские Ляшко специально называют блокаду "угольной", хотя она таковой не является?" "Я вот не понимаю, почему торговля на крови это плохо, а морить голодом украинских граждан, ради которых проливают кровь, это хорошо?", – есть в сетях и такие мнения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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