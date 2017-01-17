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    Экономика

    НБУ во вторник проведет заседание по ситуации на валютном рынке

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    Поданным главы совета НБУ Богдана Данилишина, "Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений".
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Совет Национального банка Украины во вторник, 17 января, проведет заседание, на котором в порядке контроля заслушает информацию правления НБУ о состоянии валютного рынка, а также предложения по его стабилизации.

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    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    Об этом говорится в комментарии главы совета НБУ Богдана Данилишина, опубликованном на сайте Нацбанка.

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    "Совет Национального банка отслеживает развитие ситуации и предоставляет свои рекомендации правлению НБУ для принятия оперативных решений", — сообщил Данилишин.

    Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 16 января, на уровне 2766,92 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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