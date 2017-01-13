Эксперт: для падения курса до 40 гривен за доллар предпосылок нет

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Согласно официальному курсу Нацбанка на 13 января, стоимость 1 доллара всего за сутки увеличилась на 14 копеек — до 27,24 грн, евро подорожал на 63 копейки — до 28,47 грн. В некоторых обменниках в пятницу доллар продавался по 29 гривен и выше, а евро перевалил за 31 гривну. В то же время на межбанковском валютном рынке гривна сегодня днем торговалась в пределах 27,5-27,7 грн за доллар. Чтобы остановить падение нацвалюты, НБУ в пятницу провел третий с начала года валютный аукцион.

До какого уровня может снизиться курс гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Я уверен, что до 40 (гривен за доллар) не уйдет. Колебания идут. В данной ситуации, я думаю, что мы опустимся до уровня стабильного 27, потому что гривна уже превратилась в доллар, доллар уже отлег в "кубышку", условно говоря, а жизнь продолжается, и все равно будут доставать из этих кубышек, продавать доллары, естественно, появится избыток этих долларов, и курс стабилизируется. Предпосылок для 40, 30 за доллар я не вижу", — высказал уверенность эксперт.

Напомним, по словам заместителя председателя регулятора Олега Чурия, "традиционный" для первых месяцев года спад деловой активности, который, в частности заключается в меньшей выручке от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы, привел к снижению количества валюты на внутреннем рынке.