Украинская модель ждет первенца от российского рэпера

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украинская модель и супруга популярного российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова (Мота) Мария ожидает пополнения в семье, сообщил сам исполнитель, презентуя новый клип на трек "Когда исчезнет слово".

Мария Гураль (Мельникова) родилась 17 января 1991 года во Львове, училась в Киеве, где познакомилась с Мотом. Позже девушка переехала к нему в Москву.

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По словам рэпера, этот клип будет его любимым, так как в нем есть все, что он любит.

"Когда исчезнет слово" — теперь это мой любимый клип, потому что в нем соединены мои три любви", — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Мот/Instagram, 11 октября 2017

Как пишет PeopleTalk, Мария находится на шестом месяце беременности.

Свадьба Мота и Марии состоялась в 2016 году.

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