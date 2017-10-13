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    Культура

    Украинская модель ждет первенца от российского рэпера

    (обновлено: )328
    О том, что Мария Мельникова беременна, сообщил сам рэпер Мот. По его словам, клип на трек "Когда исчезнет слово" станет его любимым, так как в нем есть все, что он любит.
    Рэпер Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украинская модель и супруга популярного российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова (Мота) Мария ожидает пополнения в семье, сообщил сам исполнитель, презентуя новый клип на трек "Когда исчезнет слово".

    Мария Гураль (Мельникова) родилась 17 января 1991 года во Львове, училась в Киеве, где познакомилась с Мотом. Позже девушка переехала к нему в Москву.

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    По словам рэпера, этот клип будет его любимым, так как в нем есть все, что он любит.

    "Когда исчезнет слово" — теперь это мой любимый клип, потому что в нем соединены мои три любви", — написал он в своем Instagram-аккаунте.

    Мот/Instagram, 11 октября 2017

    Как пишет PeopleTalk, Мария находится на шестом месяце беременности.

    Свадьба Мота и Марии состоялась в 2016 году.

    Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе родила двойню.

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