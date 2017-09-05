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    Культура

    Принц Гарри прокомментировал третью беременность Кейт Миддлтон

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    Принц Уильям, герцогиня Кэмбриджская, принц Гарри
    REUTERS Chris Jackson

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Радостная новость о третьей беременности герцогини Кембриджской появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter.

    ​Официальные представители королевской семьи отметили, что Миддлтон вновь страдает от токсикоза, поэтому пока что будет пропускать официальные мероприятия.

    Об интересном положении герцогини Кембриджской высказался и принц Гарри. Он поздравил родного брата и его жену с грядущим пополнением, сообщило издание Just Jared.

    "Фантастично, здорово, огромное счастье для всех", — сказал он.

    Кенсингтонский дворец сообщил, что герцогиня Кэтрин воздержится от участия в публичных мероприятиях в ближайшее время, так как плохо себя чувствует из-за токсикоза. Журналисты спросили принца Гарри и об этом.

    "Я не видел ее некоторое время, но думаю, что с ней все в порядке", — заверил принц Гарри.

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