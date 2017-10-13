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13.10.201711:38
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    Фотоленты

    Британский секс-символ предстала в роскошном соблазнительном белье

    (обновлено: )67421
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff
    instagram.com/rosieroff

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    Потрясающая 27-летняя британская модель Рози Рофф уже давно завоевала титул секс-символа среди сотен соблазнительниц социальной сети Instagram и продолжает активно поддерживать свое звание, публикуя откровенные фотографии.

    На одном из последних снимков девушка предстала в роскошном комплекте нижнего белья в стиле героини "50 оттенков серого".

    Смотрите также: Женственность и грация кабаре Crazy Horse Paris покоряет Сингапур

    Рози рекламирует продукцию люксового бренда Bordelle, специализирующегося на изготовлении эксклюзивного белья для женщин, которые "хотят соблазнять и доминировать". На официальном сайте ателье можно прочитать, что в производстве мастера используют золото, атласные ленты, шелк и другие дорогие материалы. Продукция не всем по карману. Кроме того, процесс изготовления уникального комплекта может занять несколько месяцев.

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