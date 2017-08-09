ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли 5 человек, в том числе беременная

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В смертельном ДТП, что произошло на трассе Киев-Ковель в Сарненском районе, погибла беременная женщина, а также оба водителя, и еще двое пассажиров. Кроме того, трое пострадавших детей попали с травмами в больницу.

Полиция Ровенской области ДТП на трассе Киев-Ковель

Полиция Ровенской области ДТП на трассе Киев-Ковель

"По предварительной информации, водитель кроссовера Nissan Qashqai на встречной полосе столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy", – сообщает ровенская полиция.

На месте аварии скончались водитель кроссовера, беременная женщина и еще один пассажир.

В салоне Volkswagen Caddy, кроме мгновенно погибшего водителя, находились жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Двоих детей госпитализировали в реанимацию, еще одного – в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ.

Все обстоятельства ДТП следователи будут выяснять в рамках уголовного производства.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.