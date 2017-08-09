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    Происшествия

    ДТП на трассе Киев-Ковель: погибли 5 человек, в том числе беременная

    (обновлено: )14901
    Согласно данным полиции в Ровенской области, на месте аварии скончались водитель кроссовера, беременная женщина и еще один пассажир. В салоне второго авто, кроме мгновенно погибшего водителя, находились жена и трое внуков.
    ДТП на трассе Киев-Ковель
    Полиция Ровенской области

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В смертельном ДТП, что произошло на трассе Киев-Ковель в Сарненском районе, погибла беременная женщина, а также оба водителя, и еще двое пассажиров. Кроме того,  трое пострадавших детей попали с травмами в больницу.

    Полиция Ровенской области
    ДТП на трассе Киев-Ковель
    Полиция Ровенской области
    ДТП на трассе Киев-Ковель

    "По предварительной информации, водитель кроссовера Nissan Qashqai на встречной полосе столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy", – сообщает ровенская полиция.

    На месте аварии скончались водитель кроссовера, беременная женщина и еще один пассажир.

    В салоне Volkswagen Caddy, кроме мгновенно погибшего водителя, находились жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Двоих детей госпитализировали в реанимацию, еще одного – в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ.

    Все обстоятельства ДТП следователи будут выяснять в рамках уголовного производства.

    Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Киеве, управляя своим Opel, совершил 4 дорожно-транспортных происшествия в течение короткого промежутка времени.

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