Беременная американка устроила фотосессию с роем пчел

В США беременная женщина по имени Эмили Мюллер устроила фотосъемку с 20 000 пчел, пишет kulturologia.ru





"Люди думают, что я подвергаю своего ребенка риску. Но пчелы очень нежные, и я надеюсь, что моя фотосессия поможет другим людям поверить, что эти насекомые не такие уж и страшные, как многие думают", — отметила она.





Между тем, Эмили владеет компанией по производству мёда Mueller Honey Bee and Rescue, поэтому с пчелами знакома не по наслышке.





"Не страшно, но довольно насыщенно эмоционально. Конечно, я сначала нервничала, но потом поняла, что это просто очень захватывающий момент в моей жизни. Мой адреналин бушевал в крови, и я больше ни о чем не думала, только о 20000 пчел на моем животе. Это было совершенно потрясающая связь с природой, и видеть, как пчелы ползают по моему животу, в котором находится ребенок, было очень вдохновляюще", — заверила девушка.





Вместе со своим мужем Райаном Эмили стала заниматься разведением пчел после того, как у нее несколько раз были выкидыши. Ей нужно было на что-то переключиться, чтобы не зацикливаться на своих душевных переживаниях. У пары уже есть трое детей — Каден (10 лет), Мейделин (3 года) и Вестин (1 год), и они были очень рады узнать, что у них будет теперь и четвертый ребенок.



