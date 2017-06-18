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    Культура

    Бейонсе родила двойню - СМИ

    (обновлено: )35
    По данным СМИ со ссылкой на источник, рождение двойняшек произошло ранее на этой неделе. Имена новорожденных и их пол пока не раскрываются.
    Беременная Бейонсе на шпильках
    @beybleedblue

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Американская певица Бейонсе родила двойню, сообщает издание US Weekly со ссылкой на свои источники.

    Беременная Бейонсе на шпильках
    beyonce.com
    Шпильки и декольте: беременная Бейонсе на премьере "Красавица и Чудовище"

    По данным издания, счастливое событие произошло ранее на этой неделе. Имена двойняшек и их пол пока не раскрываются.

    В феврале исполнительница рассказала в соцсетях, что ждет двойню. "Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под своей фотографией.

    Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. У пары также есть дочь — Блю Айви Картер, ей пять лет.

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