New York Times дали Пулитцеровскую премию за статьи о "вмешательстве РФ"

КИЕВ, 11 апр – РИА Новости Украина. Газета New York Times удостоена Пулитцеровской премии за освещение "российского вмешательства" в выборы США, лауреатов самой престижной в США награды за достижения в журналистике и литературе объявили в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

По словам организаторов, коллектив New York Times получил премию за материалы, задавшие тон освещению усилий Москвы.

Награду в категории "За служение обществу" в этом году получили издания New York Daily News и Propublica, которых отметили за статьи о злоупотреблении местных чиновников в отношении малоимущих и расовых меньшинств.

Премию в категории "разъяснительная журналистика" за публикацию "панамских документов" об офшорных схемах организаторы присудили международному консорциуму McClatchy и газете Miami Herald.

В числе лауреатов премии в различных категориях также оказались такие издания как East Bay Times, Washington Post, Charleston–Gazette Mail, Salt Lake Tribune, New Yorker.

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Победителями в категории новостная фотожурналистика стал фотограф Даниэл Берехулак за серию фотографий о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком для газеты The New York Times. Штатный фотограф Chicago Tribune Джейсон Уэмбсгэнс получил Пулитцеровскую премию за фоторепортаж о жизни десятилетнего мальчика, ставшего жертвой стрельбы на улицах Чикаго.

Пулитцеровская премия вручается ежегодно. Награда присуждается в ряде категорий, в том числе за работу пишущих журналистов и фоторепортеров, критику, а также литературные произведения различных жанров. Отмечаемые жюри журналистские работы должны быть опубликованы в американской газете. Премия отдельно отмечает достижения в таких жанрах, как расследование, сенсация, фоторепортаж и новостное фото, а также критические статьи и редакционные колонки. Отдельная номинация отмечает достижения издания или новостной организации "за служение обществу".

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.