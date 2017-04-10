Европа одобрила действия Трампа, только когда он нарушил закон

РИА Новости Украина

Обстоятельства инцидента, произошедшего 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне, еще далеко не выяснены: и эксперты, и медийный мейнстрим не торопятся с выводами. Тем не менее, это не помешало США нанести по Сирии "ответный удар". Тем самым Трамп поступил вразрез с "западными ценностями", но при этом снискал одобрение ведущих политиков Европы, пишет Тило Грэзер (Tilo Gräser) для Sputnik Germany.

6 апреля, комментируя предполагаемое применение химического оружия в Хан-Шейхуне, эксперт по химическому оружию Ральф Трапп (Ralf Trapp) в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что сначала необходимо "выяснить обстоятельства и понять, что за боевое отравляющее вещество это было, если это действительно было боевое отравляющее вещество".

В интервью, данном накануне ракетного удара США по сирийской авиабазе, Трапп потребовал провести "независимое и основательное расследование" и настаивал на том, что российская и сирийская стороны должны поддержать это расследование. Только так, сказал Трапп, можно ответить на два вопроса: "Первый вопрос: было ли это нападение с применением отравляющих веществ, и если да, то, что за отравляющее вещество было применено? А второй вопрос заключается в следующем: какие улики и доказательства имеются в распоряжении, которые позволяют доказать, кто именно несёт за это ответственность, что, собственно, произошло в действительности и каковы были обстоятельства этой операции?"

Эксперт обратил внимание на симптомы предполагаемых жертв в Хан-Шуйхуне, о которых сообщалось ранее. Эти симптомы указывают на то, что "речь идет о разновидности нервнопаралитического вещества, возможно, органофосфата", считает он, но точную информацию может дать только расследование на месте и исследование жертв. Если было применено нервнопаралитическое вещество зарин, то это можно будет подтвердить и через несколько дней и даже недель. Есть "хорошие шансы, что это можно сделать", сказал Трапп и напомнил, что некоторых жертв увезли в Турцию.

Как сообщил Трапп, Организация по запрещению химического оружия (OPCW) исследует вопрос о том, о каких веществах шла речь, а не о том, кто несет ответственность за произошедшее. "Это выходит за рамки OPCW и относится уже к компетенции так называемого Совместного механизма расследований, который установлен Советом Безопасности. В этом механизму, конечно, участвует Организация по запрещению химического оружия, а также эксперты из ООН, и в рамках ООН уже осуществляются дальнейшие действия и принимается решение о том, чтобы выяснить, кто же ответственен за случившееся".

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Своими ответами Трапп четко дал понять, что до сих пор точной информации по поводу инцидента 4 апреля не поступало. Западные же политики, напротив, после первых же сообщений сразу начали утверждать, что отравляющее вещество применила сирийская армия. Этот же довод использовался для обоснования удара, нанесенного США по Сирии.

Никто не стал дожидаться, пока будут найдены ответы на вопросы, поставленные Траппом. Равно как и на вопрос о том, какая польза была бы сирийской Армии от применения химического оружия. В своей статье, опубликованной в онлайн-версии газеты Die Welt, Альфред Хаккенсбергер (Alfred Hackensberger) обратил внимание на то, что атака с применением зарина не выгодна Дамаску с военной точки зрения. "Он только дискредитирует себя на международном уровне и подвергается серьёзному риску: США, как и в августе 2013 года, грозят военным вмешательством".

Хаккенсбергер пишет: "Команда экспертов Организации по запрещению химического оружия уже давно выехала в Хан-Шейхун, чтобы взять там пробы. Возможно, Вашингтон ждет их анализа".

О таком принципе правового государства, как „In dubio pro reo“ ("В случае сомнения — в пользу обвиняемого") не говорит никто, и в особенности это касается тех, кто отдает приказы о бомбардировках и санкционирует эти приказы, основываясь на предположениях и предубеждениях.

На всякий случай: 9 ноября 2016 года, после того как Дональд Трамп был избран новым президентом США, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала среди западных ценностей, на основе которых она хочет сотрудничать с Трампом, "уважение к праву".

Она также заявила: "Партнерство с США является и будет являться краеугольным камнем внешней политики Германии, чтобы мы могли справиться с вызовами нашего времени, к которым относится "Работа в защиту Мира и свободы – в Германии, в Европе и во всем мире".

Реальные поступки и бомбы вновь продемонстрировали, как следует относиться к этим словам и ценностям. Именно тогда, когда президент США, которого до сих пор политические элиты Европы нещадно бранили, нарушил закон, он снискал согласие и одобрение ведущих европейских политиков.