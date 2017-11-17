Будапешт ждет от Киева ответственности

Павел Рудяков, эксперт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, до недавнего времени последовательно избегавший публичных заявлений конфронтационного плана в адрес Украины в связи с осложнениями в венгерско-украинских отношениях, спровоцированными жёсткой реакцией Будапешта на шаг Киева, интерпретированный венгерской стороной как ограничение прав и свобод венгерского национального меньшинства в Закарпатье, прервал молчание. На встрече с представителями зарубежных венгерских общин он посвятил украинской теме очень много внимания. Увы, примирительных ноток в его выступлении практически не прозвучало. Глава венгерского правительства не просто поддержал содержательную и стилистическую тональность озвученных ранее заявлений его непосредственных подчинённых, в частности – министра иностранных дел, но сделал решительный шаг вперед, в сторону эскалации напряжённости между Будапештом и Киевом. Один из важнейших аспектов этой новой намечающейся проблемы и нового витка напряженности – предложенное Орбаном распространение претензий венгерской стороны к стороне украинской с языковой сферы на целый ряд других. В частности – на сферу религии, межконфессиональных отношений, а также вопросов, связанных с темой церковного имущества и прав владения им.

По мнению Орбана, в Украине в настоящий момент готовится к принятию Верховной Радий еще, как минимум, три законопроекта, в которых содержатся нормы, способные, по оценке официального Будапешта, уделить права венгерской общины. Это – законы о гражданстве, об использовании государственного языка в системе среднего образования, о реституции и использовании церковного имущества. Последний из документов имеет, безусловно, особое значение. Во-первых, потому, что венгры хорошо осведомлены о том процессе захвата церковных сооружений, который, набирая ход, уже не первый год идёт в Украине. Во-вторых, по причине того, что снять имущественные проблемы в отношении их церковных объектов обещал закарпатским венграм Петр Порошенко в ходе президентской избирательной кампании 2014 года. Обещать – обещал, а вот выполнить данное обещание как-то не удосужился. Оно и понятно: президент ведь, забот и хлопот полон рот. Но это понятно нам, украинцам, венгры же могут в какой-то момент свою готовность к пониманию свести к минимуму. О чем они, собственно, в последние недели толкуют по каждому поводу и даже без повода. Слова – словами, но одними ими Будапешт ограничиваться не стал, сразу же перейдя от слов к делам. Кто бы что у нас не говорил, но срыв декабрьского заседания Комиссии Украина – НАТО, это как раз и есть одно из венгерских "черных" дел в отношении Киева в отметку за "языковые" игры с национальными меньшинствами в новом законе "Об образовании".

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Случайно ли, что Орган обратил внимание на церковные дела и их имущественные аспекты? Уверен, что нет, не случайно. Будапешт, похоже, готовится к новым испытаниям, которые могут выпасть на долю венгров, не исключая того, что проблемы возникнут и в сфере вероисповедания, свободы совести, принадлежности храмов. Пока что закарпатским венгры рассчитывают на то, что другие будут возвращать им то, что когда-то было у них отобрано. Реституция, знаете ли. А если все или хотя бы кое-что пойдет по-другому? Если кому-нибудь вдруг захочется еще что-нибудь у них отнять? Можем ли успокоить венгров по обе стороны украинско-венгерской границы? Нет, к сожалению, не можем. Ситуация в сфере религии и межконфессиональных отношений в Украине остаётся крайне нестабильной, предельно напряжённой. Силы, стремящиеся её в еще большей степени накалить, доведя до точки кипения, продолжают владеть инициативой. Рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ не только не прекращаются, а, наоборот, переходят в стадию едва ли не системного явления. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который в случае его принятия способен спровоцировать самую настоящую религиозную войну. И хоть острие всех такого рода потуг направлено против "московской" церкви в Украине, то есть, против УПЦ, втянутыми в нее могут оказаться и венгры Закарпатья.

Будапешт сегодня ждет ответственности при выработке и принятия любых решений, затрагивающих интересы венгерской общины. Причём, ответственности не в нашем местном, а в истинно европейском понимании, до которого нам, увы, увы, увы, еще очень далеко.

Напоследок Орбан приготовил ударный аккорд, рассчитанный на то, чтобы отбить у Киева охоту привлекать к набирающему ход и силу двусторонним конфликту третьи страны, иначе говоря, ту "международную проукраинскую коалицию", о которой у нас одно время так много говорилось. "Мы добились того, — говорит венгерский премьер, — что и США, и Россия, и Германия, и Израиль, и Китай, и Турция – все заинтересованы в успехе Венгрии". О чем это он, — спросите, возможно, Вы? Отвечаю: об успехах Венгрии.Услышит ли Киев Орбана? Если все-таки услышит, захочет ли задуматься над сказанным до того, как предпринимать новые шаги, способные вызвать у Будапешта негативную реакцию? Пока что уверенности в этом нет.