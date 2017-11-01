Война против УПЦ: "будете нам мешать - всех перережем!"

Николай Лаврентьв, РИА Новости Украина

Скандальные законы и речи политиков о том, что Украине нужна только патриотичная, а не "москальская" церковь "агрессоров", приводят к вполне ожидаемым последствиям. Почувствовав негласную поддержку со стороны власти, на Западе Украине снова начали кампанию против канонической православной церкви.

"Московские ведьмы"

Но если раньше с Украинской православной Церковью воевали, в основном, представители, так называемого "Киевского патриархата", то теперь на религиозный фронт против "агентов ФСБ в рясах" вышли греко-католики.

Так, в Коломые Ивано-Франковской области, капелланы УГКЦ под покровом ночи срезали замки на Свято-Благовещенском храме, принадлежащем УПЦ. Мотивация проста — в городе не должно быть места "русскому миру" и его гнили". Чтобы заручиться поддержкой местного населения координаторы пригласили в храм на "духовный Майдан" всех, в ком бьется "украинское сердце".

Не удивительно, что когда в церковь пришли помолиться его постоянные прихожане, это едва не закончилось кровопролитием. При полном попустительстве полиции верующих УПЦ силой выталкивали из храма, сопровождая бесчинства оскорблениями, среди которых "кацапские рыла", "сепары" и "московские ведьмы" были самыми скромными.

"Ко мне подошел батюшка греко-католик и прямо в лицо сказал: "Мы вам порежем горло, всех вас перережем, если будет нам мешать. Эти люди были просто неадекватны…", - признается одна из прихожанок Свято-Благовещенского храма.

Атмосфера под стенами самой церкви соответствует всем канонам патриотизма — палатки, флаги "Правого сектора", усилитель звука, из которого раздается рок-музыка….

"Люди, представившиеся капелланами УГКЦ сначала поставили палатки, а потом и вовсе сломали двери, проникли внутрь и выбросили нашу учебную литературу, выставили наружу наши кресты и иконы. Но о чем с ними можно говорить, если в прошлое воскресенье их капеллан угрожал прихожанам автоматом Калашникова….", - рассказывает настоятель Свято-Благовещенского храма, отец Василий.

"Осиное гнездо ФСБ"

Хотя, судя по всему, силовой захват Свято-Благовещенским храмом — это только начало. На днях одного из идейных вдохновителей бесчинств капеллана-униата Николая Мединского возмутил еще один храм УПЦ в Коломые. Греко-католика не устроило то, что "московская" слишком церковь близко расположена к аэродрому.

"В 500 метрах от стратегического объекта разместилось очередное осиное гнездо Московской Церкви (фактически подразделение ФСБ)", - пишет капеллан на своей странице в Facebook, призывая патриотов как-то отреагировать на этот "возмутительный факт".

Да и вряд ли религиозный поход униатов ограничится Коломыей. Целью капелланов рискует стать целый ряд храмов Закарпатья и Галичины. Так, священник УГКЦ и капеллан "Правого сектора" Михаил Забанджала опубликовал список в свое время невозвращенных униатам храмов на Западной Украине. Всего в перечне 110 храмов, большинство из которых принадлежат… "Киевскому Патриархату" и Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Страсти под выборы

Несмотря на то, что власти по привычке делают вид, что не замечают этой проблемы, политические эксперты уже сейчас бьют тревогу.

"Есть опасения, что ситуация в Коломые — это прелюдия достаточно непростого процесса", — говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Думаю, что ближе к выборам религиозные страсти будут разгораться еще в большей степени. На сегодняшний день по разным оценкам, захвачено от 40 до 70 храмов УПЦ на Западной Украине. В случае, если это превратится в массовое явление. На Западе будут захватывать храмы УПЦ, а где-нибудь на востоке или юге страны начнут выживать из церквей прихожан "Киевского патриархата" или греко-католиков".

Балканы на Западе

По словам эксперта, с религиозной точки зрения, Западная Украина — это своеобразные Балканы — здесь очень много конфессий и существуют примеры, когда одним и тем же храмом в разные времена владели разные церкви.

"Все они сегодня существуют и имеют какое-то историческое право на то, чтобы проводить там свои службы. Если власть не вмешается в ситуацию, а президент не поставит точку в разрастающейся проблеме, то религиозная война может раскручиваться как элемент избирательной компании в Верховную Раду", - отмечает Бортник.

Политолог уверен, что власть должна немедленно вмешаться в ситуацию.

"Если сегодня взять цифры социологических прогнозов, окажется, что церковь — ключевой институт, который сегодня сшивает общество. Например, если мы говорим об УПЦ, то — это единственная украинская организация, которая сегодня присутствует в Крыму и на Донбассе. Это единственная связь Украины с этими регионами. В принципе, доверие к церкви сегодня очень велико и если нарушить этот базовый институт, то появится риск иррациональных и крайне жестокий конфликтов. К сожалению, мой прогноз не утешителен — ситуация может ухудшаться", — подытожил он.

Красная линия

О том, что власть пока не отдает себе отчет в том, куда может привести церковный конфликт говорит и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Есть некоторые вещи, которые можно назвать "красной линией". Перейдя через нее, украинская власть теряет в глазах некоторых влиятельных мировых игроков вообще право даже высказывать свою позицию. В эту "красную линию", например, входит возможность захвата главной святыни УПЦ — Киево-Печерской Лавры. Если радикалы посмеют посягнуть на этот монастырь, где нет ни защиты, ни серьезной охраны, это закончится для власти очень грустно", — считает эксперт.

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По словам Погребинского, президенту Петру Порошенко объяснили, что если так случиться, то ему "мало не покажется".

"Я думаю, что это относится не только к Киевской Лавре, но и к двум Лаврам УПЦ, которые есть на Востоке и Западе страны. С момента приближения опасности власти будет вынуждена останавливать и сдерживать это. Пока что политики не выказывают понимания того, что идут по опасной дорожке, которая может очень плохо для них кончиться", - резюмировал политолог.