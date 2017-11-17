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    Гройсман назвал шантажом заявление Венгрии об автономии этнических венгров

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    Ранее венгерский вице-премьер заявил, что этнические венгры имеют право на автономию и получение гражданства, несмотря на проживание зарубежом.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление вице-премьера Венгрии о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство, заявил, что Украина никому не позволит разговорить с собой в "тоне шантажа".

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    Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство. По его словам, "венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру". Венгерское меньшинство проживает в основном в Закарпатской области Украины.

    "Мы толерантное демократическое государство, мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Но нужно помнить, что это Украина, наш родной язык — украинский. и он требует уважения абсолютно всех граждан Украины. Мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллиона страна, разговаривать с нами в тоне шантажа", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу.

    Ранее Министерство иностранных дел Венгрии потребовало от украинских властей наказать тех, кто сорвал венгерский флаг с горсовета в Берегово Закарпатской области. Флаг был сорван во время акции ВО "Свобода", приуроченной к юбилею образования "Карпатской Сечи".

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