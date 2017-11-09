Со слезами на глазах. День против фашизма и неонацизма в Европе

Алексей Стефанов, Sputnik

Девятого ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Именно в эту ночь в 1938 году в Германии и на части австрийской территории прошли массовые погромы витрин лавок, магазинов, кафе и домов, принадлежавших евреям. Нападению подверглись также десятки синагог, а в историю эта дата вошла как "хрустальная ночь" – из-за стекол, которыми были усеяны улицы городов.

Но история учит не всех, и спустя почти восемь десятков лет неонацизм снова поднимает голову.

Европа не хочет замечать рассвет неонацизма в странах Балтии

"В Европе неонацизма как такового на сегодняшний день очень мало. В той же Германии основные деятели либо сидят, либо находятся под неустанным контролем силовых структур.

Там года четыре назад был очень громкий процесс: Германия против национал-социалистического подполья, что само по себе говорит о многом. Конечно, правые радикалы есть почти в каждой европейской стране, но надо понимать, что они не у власти.

Читайте также: Лукаш: Украина на пороге "религиозного фашизма"

Но вот где действительно заметен рассвет неонацизма, так это в Латвии, Эстонии и в Украине. Во многом это произошло потому, что в каждой из этих стран после распада Советского Союза нужно было выстраивать свою собственную национальную идентичность, а что они могли взять за точку отсчета?



В случае Прибалтики только незначительную двадцатилетнюю историю своего существования в формате лимитроф. Ничего другого у них не было", – говорит российский писатель и общественный деятель Армен Гаспарян. РИА Новости Украина Андрей Лубенский Андрей Лубенский Киев, День Победы: "Фашизм не пройдет!" и нападения радикалов

По словам публициста, без малого сто лет назад в этих странах у власти были правые круги, власть обладала всеми признаками диктатуры с подавлением инакомыслия, с предпосылками в модные европейские политические течение.

"Что такое диктатура Ульманиса в Латвии? Это вполне фашистская история. Если полистать латвийскую печать той эпохи, то мы увидим военизированные отряды, айсаргов, "огненный крест", характерные римские приветствия, отсылки к германскому нордическому духу и так далее. То же самое и в Литве, но она с этой точки зрения самая закрытая страна.



Если Рига и Таллин свою русофобию ставят на щит – это у них главный экспортный товар, витрина стран, то Литва идет тихой сапой. Но, по сути, там происходит то же самое. Вот сейчас в Литве затравили автора книги о еврейских погромах 1941 года Руту Ванагайте. Хотя, что нового она написала? Но в данном случае это сделал гражданин Литвы, и посмотрите, какая истерика у правящих кругов.



Другое дело, что, будучи странами, входящими в Европейский союз, прибалтийцы вынуждены не заплывать за буйки — фильтровать пантеон национальных героев", — поясняет Гаспарян.

В странах Балтии нацистских преступников превозносят, но не экспортируют этот товар в третьи страны, рассказывает писатель. Скажем, в Эстонии главный пантеон национальных героев – кавалеры Рыцарского креста Железного креста времен Третьего рейха. Их всего четверо, и один из них — Харальд Нугисекс вплоть до своей кончины в 2014 году был настоящим национальным героем.

"Эстонцы выпустили посвященный этому удивительному человеку толстенный фолиантище на дорогой финской бумаге с массой фотографий, он у меня есть. И вот эти люди там являются национальными героями, символами независимости.



Но ведь мы понимаем, в какой армии служил человек, какая символика была на его мундире. Поэтому эстонцы делают элегантный финт, и показывают Западу фотографии уже нашего времени: Нугисекс в современной форме, с орденами – это же борец за демократию. А через этих людей происходит, во-первых, глорификация военных преступников и, во-вторых, рост неонацизма.



Понятно, если у тебя на каждом празднике портреты таких вот героев, если ты заходишь в книжный магазин, и они смотрят на тебя со всех полок, со всех календарей и даже магнитов на холодильник, то все они сделали в этой жизни что-то героическое, и являются примером для подражания", — поясняет Гаспарян.

Он рассказывает, как в Военном музее Латвии его поразила скудность выбора.

"История Латвии, судя по всему, связана только с двумя людьми, обозначенными там – Арайсом и Цукурсом (оба участвовали в массовых убийствах мирных жителей – ред.).

Подрастающее поколение искренне считает, что это подлинные герои народа, а тем самым происходит размытие неонацизма.



Ведь что входит в понятие этого слова – это люди, которые не скрывали своего реваншизма по отношению к существовавшему до 9 мая 1945 года в Германии политическому строю. Если мы посмотрим, то все признаки, которые изначально вкладывались в понятие германский неонацизм, присутствуют сейчас в Прибалтике".

Бороться с этой ситуацией, по мнению писателя, очень сложно, поскольку власти трех балтийских стран предпочитают о своих национальных героях, на которых выросло уже не одно поколение граждан, за пределами стран не распространяться, а всю литературу о них издавать только на национальных языках.

Когда же об этом говорит Россия, в Европе к таким заявлениям относятся с недоверием, и даже не прислушиваются. Остановить возрождение неонацизма в странах Балтии могло бы жесткое законодательство, но никто на такое не решится. Поскольку "рухнет построенная за 25 лет идеология, которая гласит, что во всем виновата Россия".

"Евросоюз не отдает себе отчет в том, что там происходит. Последняя история – в Минобороны Латвии заявили, что "защитники Бауски" спасли Ригу от уничтожения. Для понимания: планов по уничтожению Риги у Красной армии не было, как и любого другого города. Но кто такие "защитники Бауски"? Ведь очень легко заявить – это наши национальные герои.



Но это военные преступники, которые совершали преступления против человечности. Причем, в формулировках Нюрнбергского военного трибунала — на территории Латвии, Белоруссии, России и Польши. И что? Европейский союз сделал вид, что ничего не произошло. А спорить бесполезно, потому что скажут — Россия говорит ерунду, Белоруссией руководит последний европейский диктатор, Израиль на три четверти русский народ, который инфильтрован агентурой Кремля, а Польша снова воду мутит", — резюмирует Армен Гаспарян.

Исправить ситуацию может только народная дипломатия

К сожалению, та прививка от нацизма, которая действовала достаточно долго в западных странах Европы, развеивается, и там наблюдается рост ультраправых настроений, создания ультраправых групп, в том числе попытка как-то повлиять на политическую жизнь через попадание в парламенты соответствующих стран и робкие попытки как-то о себе заявить на улице, говорит российский историк и политолог Владимир Симиндей.

"Но наиболее тревожная ситуация в странах Центральной и Восточной Европы, которые после Второй мировой войны оказалась в составе так называемого социалистического лагеря. Там не была проведена масштабная работа по денацификации. Там просто коллаборационистские идеологические штампы, нацистскую пропаганду обесцветили, и заменили другой идеологией, долгосрочная работа в антинацистском ключе специально не проводилась, и в постсоциалистический период как результат в этих странах расцвели различные умонастроения", – сообщил историк.

По его словам, с 1990-х годов там очень комфортно чувствовали себя правые и ультраправые группировки, а спектр политической жизни был сильно сбит вправо. Кроме того, неонацистские веяния были связаны также "с активными реваншистскими настроениям тех эмигрантов, которые бежали под ударами Красной армии на Запад, и в период холодной войны проявляли активность в США, Канаде, Австралии, Швеции, Великобритании и той же Германии".

"В условиях идеологического вакуума, в которой оказалась Центральная Европа и Прибалтика в период распада социалистической системы и Советского Союза, очень быстро наряду с какими-то проевропейскими мечтаниями к ним ворвалась реваншистская правая, а то и ультраправая идеологическая подкладка, выпестованная беглыми легионерами СС и другими коллаборационистами. И все это выливалось в конкретные шаги, будь то судилищами над ветеранами Великой Отечественной войны или принятие каких-то деклараций, которые глорифицировали легионеров СС.



Но и кроме того в той же Латвии праворадикальные молодежные группировки оформились уже в политические силы. "Все для Латвии" стали одной из правительственных партий и без нее невозможно на правительственном уровне принимать никакие решения", — поясняет политолог.

В качестве примера он привел прошедший недавно в Сейме Латвии второе чтение законопроект, который уравняет в правах ветеранов войны, боровшихся против нацистов, в рядах Легиона СС и других коллаборационистских структур. Цель — уравнять тех, кто воевал по разные стороны во время Второй мировой, но при этом расколоть оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, поскольку коснется он только тех, кто родился и проживал в Латвии до 17 июня 1940 года.

Таким образом, большая часть ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в очередной раз будут отвергнуты этим государством, а их потомкам в очередной раз покажут, насколько они нужны Латвии.

"Конечно, это подпитывает и сплачивает ряды ультраправых группировок. И те партии, которые рассчитывают в следующем году попасть в Сейм, также будут подпитываться прежде всего настроениями победы, реванша, тем, что они смогли задним числом, символически что-то поменять в итогах Второй мировой войны.



Это очень печально, поскольку такая тенденция нарастает, и грозит ухудшением ситуации в обозримом будущем. То же самое касается Эстонии и Литвы. Также мы знаем, насколько сильны и на правительственном уровне укрепились националистические настроения в Польше. В таком же ключе дело обстоит в Венгрии, хотя там нет антироссийского рефрена — это редкий случай в Центральной и Восточной Европе", – констатирует Симиндей.



Он также не видит "действенных инструментов прямого реагирования на эту ситуацию". Довольно сложно предотвратить глумление над могилами наших предков и остановить попытку вымарать значительную часть общей истории на государственном уровне, говорит он.



"Но, наверное, тут стоит задействовать инструменты народной дипломатии, активно работать в сфере искусства, создавать привлекательное кино, в котором обыгрывались бы общие сюжеты, проводить научные исследования, публиковать архивные материалы, популяризировать победу над нацизмом. Наверное, так можно достичь большего, нежели протестами и заявлениями", — считает Владимир Симиндей.

Неонацизм – понятие искусственное

Действительно, фашизм в традиционной форме нацизма Второй мировой войны существует и поднимает голову, высказал точку зрения депутат Европарламента, известный итальянский публицист и писатель Джульетто Кьеза.

"Но если быть искренним до конца, намного больше нацизма я боюсь того, что происходит в руководящих органах Брюсселя, Запада и в США.



Посмотрите на ситуацию в Украине – нацисты, которые действовали на Майдане, были только маленькой силой, и они не смогли бы выжить, если бы не было прямой поддержки со стороны администрации Соединенных Штатов Америки. Переворот в Украине не произошел бы, если бы не было поддержки со стороны Европы. Я имею в виду Брюссель, это руководящие лица ЕС поддерживают нацизм. SCOTT OLSON / AFP О чем пишут в мире: новые меры к мигрантам в США, элитная клиника Спейси

Поэтому я не согласен со многими российскими средствами массовой информации, которые попадают в информационные ловушки, и думают, что опасность исходит от низов, из толпы. Нет, опасность исходит от верхов. Это они поощряют и используют нацизм в своих интересах", — заявил Кьеза.

Отдельно в разговоре с агентством Sputnik он прошелся по странам Балтии, утверждая, что руководители этих республик сформированы по лекалам Соединенных Штатов Америки. И неонацизм пришел в Балтию неслучайно – "именно Америка поощряла его, и помогала отцам будущих лидеров этих стран жить в хороших условиях, надеясь на то, сто Советский Союз рухнет, а как Прибалтика освободилась, послала нацистов на родину".

"Неонацизм — это западный феномен, который был использован после Второй мировой войны против России, и на Украине. Это как ИГ, которое не существовало бы без помощи США, Англии и Франции. И вот куда надо смотреть – в глаза наемников, которые воевали в Сирии все эти годы, или в глаза тех, кто их финансировал? Поэтому, если ситуация политического равновесия в мире изменится к лучшему, то этот неонацизм низов исчезнет в течение двух-трех лет", — заключил Джульетто Кьеза.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)