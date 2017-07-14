Фашизм и сегодня чувствительный вопрос для Италии - эксперт

РИА Новости Украина

Внесенный на рассмотрение в парламент новый закон о наказании за пропаганду фашизма задел чувствительный нерв Италии и вызвал серьезную полемику.

В стране по-прежнему популярен образ Муссолини, сейчас в соцсетях его имя стало брендом, у одноименного профиля 140 тысяч фанов, ему посвящено множество других подобных групп.

Уже предыдущие законы, 1952 и 1993гг. предусматривали серьезные наказания, от 6 месяцев до двух лет тюрьмы за пропаганду фашистской символики или идей фашистской или нацистской партии Германии.

Ныне предложено наказывать также и за фашистское приветствие или любые объекты, напоминающие о двадцатилетии правления Муссолини. Отягчающим обстоятельством станет пропаганда в соцсетях.

Почему ныне потребовалось ужесточить закон? Sputnik Италия спросил у Пьеро Иньяци (Piero Ignazi), профессора политических наук, политолога из университет Болоньи:

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— Я полагаю, что новый закон не нужен, нужно применять те законы, которые уже есть. Проблема решается не на уровне закона, а на уровне воспитания общества, которое должно осознать важность наших демократических принципов.

Фашизм для Италии остается нервным узлом в истории и политике потому, что в свое время не были проанализированы те проблемы, из-за которых фашизм как идеология появился, развивался и имел такую поддержку граждан. Вот почему этот тренд вновь возникает в коллективном сознании, как только общество сталкивается с серьезными вызовами, экономическими или социальными.

Чтобы противостоять этим тенденциям, воспитание и образование нужно начинать со школы. Именно там надо пытаться исключить те причины, по которым в Италии вновь возникает ностальгия по фашизму.