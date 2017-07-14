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    Интервью

    Фашизм и сегодня чувствительный вопрос для Италии - эксперт

    (обновлено: )78
    Фашизм для Италии остается нервным узлом в истории и политике потому, что в свое время не были проанализированы те проблемы, из-за которых фашизм как идеология появился, развивался и имел такую поддержку граждан, считает итальянский политолог.
    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Внесенный на рассмотрение в парламент новый закон о наказании за пропаганду фашизма задел чувствительный нерв Италии и вызвал серьезную полемику. 

    Александр Каревин. Архивное фото
    buzina.org
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    В стране по-прежнему популярен образ Муссолини, сейчас в соцсетях его имя стало брендом, у одноименного профиля 140 тысяч фанов, ему посвящено множество других подобных групп.

    Уже предыдущие законы, 1952 и 1993гг. предусматривали серьезные наказания, от 6 месяцев до двух лет тюрьмы за пропаганду фашистской символики или идей фашистской или нацистской партии Германии.

    Ныне предложено наказывать также и за фашистское приветствие или любые объекты, напоминающие о двадцатилетии правления Муссолини. Отягчающим обстоятельством станет пропаганда в соцсетях. 

    Почему ныне потребовалось ужесточить закон? Sputnik Италия спросил у Пьеро Иньяци (Piero Ignazi), профессора политических наук, политолога из университет Болоньи:

    Пол Стейган
    wikipedia
    Steigan blogger: Запад и фашизм в Украине

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    — Я полагаю, что новый закон не нужен, нужно применять те законы, которые уже есть. Проблема решается не на уровне закона, а на уровне воспитания общества, которое должно осознать важность наших демократических принципов.

    Фашизм для Италии остается нервным узлом в истории и политике потому, что в свое время не были проанализированы те проблемы, из-за которых фашизм как идеология появился, развивался и имел такую поддержку граждан. Вот почему этот тренд вновь возникает в коллективном сознании, как только общество сталкивается с серьезными вызовами, экономическими или социальными.

    Чтобы противостоять этим тенденциям, воспитание и образование нужно начинать со школы. Именно там надо пытаться исключить те причины, по которым в Италии вновь возникает ностальгия по фашизму.

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