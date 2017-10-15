Это не нацизм и даже не политика - пацанам просто нечем заняться: соцсети о марше УПА

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В субботу, 14 октября, в Украине отметили День защитника отечества. В столице по случаю Дня защитника страны и 75-й годовщины УПА прошел "Марш славы героев". В шествии приняли участие несколько тысяч человек, в том числе сторонники партий "Национальный корпус", "Свобода" и организации "Правый сектор". Шествие прошло по центральным улицам Киева. Люди несли факелы и выкрикивали патриотические лозунги.

В этом году обошлось без столкновений, шествие сопровождали многочисленные силы полиции. Да и после его окончания ничего примечательного не было (даже ожидаемых многими погромов). Из самых ярких моментов, не считая огненного шоу в центре Киева, запомнилось только такое: на митинге националистов, который состоялся до самого Марша, задержали мужчину за нацистское приветствие.

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В соцсетях Марш активно обсуждают уже вторые сутки: "Только националисты могут вывести на улицы столько людей без денег, подкупа и т.д."; "Кто бы что ни думал, это не нацизм и даже не политика. Это пацанам просто нечего делать…". " На самом деле Порошенко не мешает всем этим "маршам славы" и митингам Саакашвили по одной простой причине. Он показывает стране картинку выбора в 2019-м: или я (хоть вас всех от меня и воротит), или неадекватные радикалы и грузины", — пишут в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook