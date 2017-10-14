На митинге националистов в Киеве задержали мужчину за нацистское приветствие

В центре Киева, где националисты проводили митинг перед шествием в ​​честь Дня защитника Украины, задержали мужчину за нацистское приветствие, сообщает "Украинская правда".

"Задержание произошло возле памятника Тарасу Шевченко после того, как неизвестный несколько раз зиганул во время митинга и лозунгов "Слава нации, смерть врагам", "Украина превыше всего", — говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

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