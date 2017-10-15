Хроника 14 октября: марш УПА в Киеве, Крестный ход в Сумах, памятник Петлюре в Виннице

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 14 октября, в Украине отметили День защитника отечества. В Киеве по случаю Дня защитника Украины и 75-й годовщины УПА прошел "Марш славы героев", в Виннице установили первый в Украине памятник Петлюре, а в Сумах прошел запрещенный властями Крестный ход. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Факельное шествие националистов в Киеве

Накануне в Киеве прошло шествие "Марш славы героям", приуроченное к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины. В акции принимали участие сторонники партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также представители организации "Правый сектор". Ранее в столице провели митинг по случаю 75-й годовщины УПА.

"Нацкорпус" и "Свобода" примкнут к протестам, объявленным Саакашвили

Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" примут участие в акции 17 октября в Киеве, которую объявили бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили и еврооптимисты, пишут СМИ ссылаясь на слова собеседников из среды националистов. Один из руководителей "Нацкорпуса" Олег Петренко уже подтвердил участие партии в акции 17 октября. Но руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что их сторонников не будет на акции.

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Первый в Украине памятник Петлюре установили в Виннице

Первая в Украине полноценная скульптурная композиция в честь государственного и военного деятеля Симона Петлюры появилась в Виннице. Памятник установлен во дворе здания, где расположено областное радио. С 7 мая по 19 июня 1920 в здании размещалась Военно-походная канцелярия Главного атамана. В дальнейшем памятник станет частью исторического комплекса — Музея временной столицы.

Крестный ход в Сумах

В Сумах в субботу, 14 октября, несмотря на запрет властей, около 2 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата провели Крестный ход в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и богослужение на Покровской площади. Сумская епархия УПЦ обнародовала заявление, в котором отмечается, что помешать богослужению пытались "провокаторы с антицерковными плакатами".

Присяга военных лицеистов

Президент Петр Порошенко в субботу принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади. "Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — сказал президент во время выступления.

Москва получила уведомление по третьему иску Киева в ВТО

Минэкономразвития РФ получило уведомление от Украины по иску, поданному в ВТО по вопросу импорта продовольствия и обоев, и через две недели определится по дальнейшим действиям, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров министерства Максим Медведков. Ранее Киев подал к России третий иск в ВТО, он касается ограничения импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины.

Турчинов заявил об успешных испытаниях нового ракетного комплекса

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф". По его словам, ракеты ПТРК "точно, без промаха поражают цели на расстоянии до 5,5 километра". Секретарь СНБО Украины сообщил, что боевая часть ПТРК "Скиф" "показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра".

Крушение Ан-26 в Кот-д'Ивуаре

Грузовой самолет производства украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре. Ан-26 был зарегистрирован в Молдове, жертвами крушения стали четыре гражданина Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих молдаван и четырех французов. Отмечается, что самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции. Вылет происходил при плохих погодных условиях.

В Польше сообщили, что на самописце Ту-154 Качиньского нашли запись взрыва

Польская комиссия нашла запись момента взрыва в записи бортового самописца Ту-154, в котором погиб президент республики Леха Качиньский, заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич. Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек. Все они погибли.

Американская киноакадемия исключила продюсера Вайнштейна

Американская киноакадемия решила исключить из своих рядов подозреваемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, говорится в распространенном в субботу заявлении организации. Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

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Ежегодно 14 октября по всему миру отмечается День стандартов, или Всемирный день стандартизации, — международная дата, призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе. В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации.