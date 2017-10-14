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    На марше УПА требуют вернуть звание героев Бандере и Шухевичу

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (30)

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    Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что националисты хотят "как можно быстрее увидеть указ президента о возвращении статуса героя Украины Бандере и Шухевичу"
    Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве. Архивное фото
    Александр Семененко / Facebook

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок на митинге в Киеве потребовал от президента Украины Петра Порошенко вернуть звание героев Украины лидерам "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) Степану Бандере и Роману Шухевичу.

    В Киеве стартует марш националистов в честь УПА. Онлайн
    Громадське Телебачення в youtube
    В Киеве проходит марш националистов в честь УПА. Онлайн

    "В свое время мы додавили президента Виктора Ющенко, который был вынужден издать указ о присвоении Шухевичу и Бандере звания героя Украины. Потом режим президента Виктора Януковича отменил это решение. Нынешняя власть, президент Порошенко обязаны исправить эту историческую несправедливость. Мы хотим как можно быстрее увидеть указ президента о возвращении статуса героя Украины Бандере и Шухевичу", — сказал Тягнибок на митинге в Киеве в субботу по случаю 75-й годовщины создания УПА.

    Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам соцгарантии.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовал марш, который закончится на Контрактовой площади праздничным концертом.

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    Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве. Архивное фото
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