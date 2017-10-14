Полиция не зафиксировала нарушений на марше националистов в Киеве

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Марш националистов по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) в Киеве прошел без нарушений порядка, в нем приняли участие около 10 тысяч человек, сообщает полиция Киева со ссылкой на начальника ведомства Андрея Крищенко.

"За порядком в Киеве сегодня следит 4,5 тысячи сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Задача каждого – не допустить провокаций и каких-либо конфликтных ситуаций. Нам это удалось: нарушений правопорядка не зафиксировано. Спасибо всем правоохранителям, организаторам и участникам за спокойный праздник", — приводит пресс-служба слова Крищенко,

Как сообщается, "по приблизительным подсчетам, присоединились к маршу около 10 тысяч человек".

При этом полиция продолжает усиленное патрулирование в городе.

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Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие, которое завершилось на Контрактовой площади.

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