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    Зарубежье

    О чем пишут в мире: новые меры к мигрантам в США, элитная клиника Спейси

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    Мировые СМИ пишут об ужесточении мер США в отношении граждан Никарагуа, находят новые подробности в деле "техасского стрелка", а также описывают клинику, в которую приехал лечиться актер Кевин Спейси.
    Пассажиры в аэропорту О'Хейра в Чикаго
    SCOTT OLSON / AFP

    РИА Новости Украина

    Ужесточение мер в отношении граждан Никарагуа

    Галактика
    ESA/Hubble & NASA
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    США ужесточают иммиграционные меры в отношении граждан Никарагуа, об этом сообщили многие СМИ (Washington Post, Chicago Tribune, Politico, Washington Examiner). 

    США с 5 января 2019 года снимают статус "временно защищенных лиц" с граждан Никарагуа. 

    "Администрация (президента США Дональда) Трампа заявила, что ей нужно больше времени, чтобы определить судьбу 57 тысяч гондурасцев, проживающих в США…, но она приостановит разрешения меньшей группы мигрантов из Никарагуа, давая им 14 месяцев, чтобы покинуть страну", — пишет Washington Post. 

    По данным издания, решение затронет около 2500 граждан Никарагуа. 

    Как отмечает Washington Examiner, обладатели статуса "временно защищенных лиц" смогут остаться в США еще в течение 14 месяцев и покинуть страну или остаться в США с другой категорией визы. Те, кто останутся в стране после 5 января 2019 года, не получив новую визу, вернутся к своему прежнему миграционному статусу.

    На месте стрельбы в Техасе
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    Мировые тренды: новая порция оффшоров, расстрел в техасской церкви

    Оружие для техасского стрелка

    Открываются все новые подробности стрельбы в техасской церкви в Сазерленд-Спрингс, в результате которой 26 человек погибли и более 20 получили ранения. 

    Так, газета Washington Post пишет, что в том, что стрелок Девин Келли сумел купить оружие, виноваты ВВС страны, которые не последовали предписанным Пентагоном процедурам и не сообщили в ФБР о криминальном прошлом Келли. 

    Газета New York Post добавляет, что "злодей" успел накопить неплохой арсенал, "законно" покупая одно оружие в год в Техасе и одно в Колорадо в период с 2014 по 2017 годы. 

    Келли смог пройти обязательные проверки и купить оружие, потому что его военная судимость не была внесена в базу данных Национального центра информации о преступлениях ФБР, пишет Business Insider.

    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com
    Бойня в церкви Техаса: 26 погибших, смерть стрелка

    Смотрите также: Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви

    Как сообщает газета USA Today, генеральный инспектор Пентагона также начал расследование, в ходе которого будет пересмотрены действия, производимые ВВС с записями о криминальных действиях техасского стрелка. 

    "Мы благодарим ВВС за откровенность и немедленное расследование записей об этом убийце и всех других записей военно-воздушных сил", — цитирует газета заявление организации Brady Campaign, занимающейся вопросами предотвращения вооруженного насилия.

    Какой пациент, такая и клиника 

    Голливудский актер Кевин Спейси прибыл на лечение от "сексуальной зависимости" в элитную клинику в штате Аризона, туда же, где проходит реабилитацию продюсер Харви Вайнштейн

    Как сообщает газета Daily Mail, актер проходит программу лечения в медицинской клинике Meadows, в которой пациенты могут заняться верховой ездой, йогой, гимнастикой Тай Чи и медитациями. Кроме того, впечатляющий комплекс предлагает своим посетителям услуги фитнес-центра, бассейна и зон для релакса.

    Актер Кевин Спейси
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен

    Элитная клиника Meadows популярна среди знаменитостей, и в ней лечились такие звезды, как американский гольфист Тайгер Вудс, британская супермодель Кейт Мосс и певица Селена Гомес

    Таблоид Sun пишет, что программа для сексуально зависимых, которую проходят Спейси и Вайнштейн, называется "Нежный путь" и стоит 36 тысяч долларов в месяц. Издание Metro добавляет, что во время прохождения 45-дневной программы реабилитации, пациентам помогают решать их проблемы при помощи изобразительного искусства и консультаций.

    Машина протаранила начальную школу 

    Автомобиль с 52-летней женщиной за рулем в ночь на вторник въехал в здание начальной школы в австралийском Сиднее, когда там проходил урок. Двое детей погибли. Эта новость заняла передовицы многих мировых СМИ (Guardian, Telegraph, Sydney Morning Herald, Australian, Daily Telegraph).

    Автомобиль въехал в школу в Сиднее (Австралия)
    Авто протаранило школу в Сиднее

    По данным издания Guardian, погибли два мальчика, которым было по восемь лет. Еще несколько детей были серьезно ранены, их всех доставили в больницу. 

    Daily Telegraph отмечает, что всего в классе находились 24 ребенка. Водитель машины, женщина, не пострадала. Газета пишет, что "полиция приехала на "сцену кровавой бойни" с "подавленными детьми и учителями". Женщину-водителя доставили в больницу для взятия анализов мочи и крови в качестве части расследования наезда. 

    Как отмечает Daily Telegraph, полиция не верит, что наезд был намеренным. Газета приводит слова свидетелей происшествия, которые говорят о том, что очень сильно "испугались". Одна из очевидцев заявила, что это было похоже на "бомбу".

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