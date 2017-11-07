О чем пишут в мире: новые меры к мигрантам в США, элитная клиника Спейси

SCOTT OLSON / AFP

РИА Новости Украина

Ужесточение мер в отношении граждан Никарагуа

США ужесточают иммиграционные меры в отношении граждан Никарагуа, об этом сообщили многие СМИ (Washington Post, Chicago Tribune, Politico, Washington Examiner).

США с 5 января 2019 года снимают статус "временно защищенных лиц" с граждан Никарагуа.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа заявила, что ей нужно больше времени, чтобы определить судьбу 57 тысяч гондурасцев, проживающих в США…, но она приостановит разрешения меньшей группы мигрантов из Никарагуа, давая им 14 месяцев, чтобы покинуть страну", — пишет Washington Post.

По данным издания, решение затронет около 2500 граждан Никарагуа.

Как отмечает Washington Examiner, обладатели статуса "временно защищенных лиц" смогут остаться в США еще в течение 14 месяцев и покинуть страну или остаться в США с другой категорией визы. Те, кто останутся в стране после 5 января 2019 года, не получив новую визу, вернутся к своему прежнему миграционному статусу.

Оружие для техасского стрелка

Открываются все новые подробности стрельбы в техасской церкви в Сазерленд-Спрингс, в результате которой 26 человек погибли и более 20 получили ранения.

Так, газета Washington Post пишет, что в том, что стрелок Девин Келли сумел купить оружие, виноваты ВВС страны, которые не последовали предписанным Пентагоном процедурам и не сообщили в ФБР о криминальном прошлом Келли.

Газета New York Post добавляет, что "злодей" успел накопить неплохой арсенал, "законно" покупая одно оружие в год в Техасе и одно в Колорадо в период с 2014 по 2017 годы.

Келли смог пройти обязательные проверки и купить оружие, потому что его военная судимость не была внесена в базу данных Национального центра информации о преступлениях ФБР, пишет Business Insider.

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Как сообщает газета USA Today, генеральный инспектор Пентагона также начал расследование, в ходе которого будет пересмотрены действия, производимые ВВС с записями о криминальных действиях техасского стрелка.

"Мы благодарим ВВС за откровенность и немедленное расследование записей об этом убийце и всех других записей военно-воздушных сил", — цитирует газета заявление организации Brady Campaign, занимающейся вопросами предотвращения вооруженного насилия.

Какой пациент, такая и клиника

Голливудский актер Кевин Спейси прибыл на лечение от "сексуальной зависимости" в элитную клинику в штате Аризона, туда же, где проходит реабилитацию продюсер Харви Вайнштейн.

Как сообщает газета Daily Mail, актер проходит программу лечения в медицинской клинике Meadows, в которой пациенты могут заняться верховой ездой, йогой, гимнастикой Тай Чи и медитациями. Кроме того, впечатляющий комплекс предлагает своим посетителям услуги фитнес-центра, бассейна и зон для релакса.

Элитная клиника Meadows популярна среди знаменитостей, и в ней лечились такие звезды, как американский гольфист Тайгер Вудс, британская супермодель Кейт Мосс и певица Селена Гомес.

Таблоид Sun пишет, что программа для сексуально зависимых, которую проходят Спейси и Вайнштейн, называется "Нежный путь" и стоит 36 тысяч долларов в месяц. Издание Metro добавляет, что во время прохождения 45-дневной программы реабилитации, пациентам помогают решать их проблемы при помощи изобразительного искусства и консультаций.

Машина протаранила начальную школу

Автомобиль с 52-летней женщиной за рулем в ночь на вторник въехал в здание начальной школы в австралийском Сиднее, когда там проходил урок. Двое детей погибли. Эта новость заняла передовицы многих мировых СМИ (Guardian, Telegraph, Sydney Morning Herald, Australian, Daily Telegraph).

По данным издания Guardian, погибли два мальчика, которым было по восемь лет. Еще несколько детей были серьезно ранены, их всех доставили в больницу.

Daily Telegraph отмечает, что всего в классе находились 24 ребенка. Водитель машины, женщина, не пострадала. Газета пишет, что "полиция приехала на "сцену кровавой бойни" с "подавленными детьми и учителями". Женщину-водителя доставили в больницу для взятия анализов мочи и крови в качестве части расследования наезда.

Как отмечает Daily Telegraph, полиция не верит, что наезд был намеренным. Газета приводит слова свидетелей происшествия, которые говорят о том, что очень сильно "испугались". Одна из очевидцев заявила, что это было похоже на "бомбу".