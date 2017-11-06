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    Бойня в церкви Техаса: 26 погибших, смерть стрелка

    Тема:

    Техасская бойня в церкви (58)

    (обновлено: )10110
    Власти пока не установили мотивов преступления и не называют имени подозреваемого. Погибли 26 человек, еще около 20 – ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com

    Алексей Богдановский, Вашингтон, для РИА Новости Украина

    Очередной случай массовой стрельбы потряс в воскресенье США — в результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек. Стрелявший был обнаружен мертвым, но полиция пока не знает обстоятельства его смерти. Мотивы преступления тоже пока неясны.

    Устроивший стрельбу в церкви в Техасе застрелен полицией. Видео
    Канал CNN на Youtube
    Техасский стрелок ликвидирован после короткой погони - СМИ

    Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин рассказал журналистам на пресс-конференции, что стрелявший был одет во все черное, включая бронежилет. Он открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио в Техасе. Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. 

    Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. В частности, сообщалось, что при стрельбе погибла 14-летняя дочь пастора церкви, в то время как сам пастор был в отъезде.

    cnn.com
    На месте стрельбы в Техасе

    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com
    Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви
    Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился. 

    В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

    Власти пока не установили мотивов преступления и отказываются сообщать имя подозреваемого, однако агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал CNN заявляют, что речь идет о белом американце Девине Келли, которому было 26 лет.

    Facebook CBS News
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли

    Как заявил представитель полиции Сан-Антонио, по месту жительства подозреваемого направлен отряд кинологов.

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    Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей "актом зла".

    Facebook KSAT 12 & KSAT.com
    На месте стрельбы в Техасе

    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk
    Появились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса
    Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса. Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, три из их числа – за последние пять лет.

    Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека, стрелявший Чо Сын Хи покончил с собой. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также 6 взрослых в школе в Коннектикуте. Ланза также застрелил собственную мать и застрелился сам. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел лишь месяц назад — 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения.

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