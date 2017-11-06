Бойня в церкви Техаса: 26 погибших, смерть стрелка

Алексей Богдановский, Вашингтон, для РИА Новости Украина

Очередной случай массовой стрельбы потряс в воскресенье США — в результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек. Стрелявший был обнаружен мертвым, но полиция пока не знает обстоятельства его смерти. Мотивы преступления тоже пока неясны.

Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин рассказал журналистам на пресс-конференции, что стрелявший был одет во все черное, включая бронежилет. Он открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио в Техасе. Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу.

Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. В частности, сообщалось, что при стрельбе погибла 14-летняя дочь пастора церкви, в то время как сам пастор был в отъезде.

cnn.com На месте стрельбы в Техасе

Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился.

В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

Власти пока не установили мотивов преступления и отказываются сообщать имя подозреваемого, однако агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал CNN заявляют, что речь идет о белом американце Девине Келли, которому было 26 лет.

Facebook CBS News Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли

Как заявил представитель полиции Сан-Антонио, по месту жительства подозреваемого направлен отряд кинологов.

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Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей "актом зла".

Facebook KSAT 12 & KSAT.com На месте стрельбы в Техасе

Нынешний инцидент стал пятым по количеству жертв в истории США и самым массовым по числу убийств в истории Техаса . Все пять самых массовых инцидентов произошли начиная с 2007 года, три из их числа – за последние пять лет.

Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека, стрелявший Чо Сын Хи покончил с собой. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также 6 взрослых в школе в Коннектикуте. Ланза также застрелил собственную мать и застрелился сам. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел лишь месяц назад — 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения.