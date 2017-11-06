Техасский стрелок служил в ВВС, но был отправлен под трибунал - СМИ

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли служил в ВВС США, был уволен и пошел под трибунал, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По его данным, подозреваемый в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. За что его судили, не сообщается.

Представитель Пентагона не подтвердил РИА Новости информацию о том, что Келли служил в авиации. "Мы не можем в настоящее время подтвердить, в каком он статусе службы", — сказал представитель Пентагона.

Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девин Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.