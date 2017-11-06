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    Техасский стрелок служил в ВВС, но был отправлен под трибунал - СМИ

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    Техасская бойня в церкви (54)

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    По информации СМИ, подозреваемый в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году.
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли
    Facebook CBS News

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли служил в ВВС США, был уволен и пошел под трибунал, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

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    По его данным, подозреваемый в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. За что его судили, не сообщается.

    Представитель Пентагона не подтвердил РИА Новости информацию о том, что Келли служил в авиации. "Мы не можем в настоящее время подтвердить, в каком он статусе службы", — сказал представитель Пентагона.

    Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девин Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.

    Facebook KSAT 12 & KSAT.com
    Пресс-конференция полиции на месте стрельбы в Техасе

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