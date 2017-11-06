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    В мире

    Стали известны подробности "техасской бойни" в церкви

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (51)

    (обновлено: )1801
    По словам представителя управления Техаса по общественной безопасности Фримана Мартина, стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны - он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.
    На месте стрельбы в Техасе
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    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Возраст пострадавших в результате стрельбы в Техасе — от 5 до 72 лет, заявил журналистам представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин.

    Фото гостиничного номера стрелка из Лас-Вегаса
    dailymail.co.uk
    Появились фото из гостиничного номера массового убийцы из Лас-Вегаса

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    "Возраст колеблется от 5 до 72 лет", — сказал Мартин, не уточнив, касается эта информация погибших или раненых.

    Стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства, заявил Мартин.

    Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. Мартин уточнил, что 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы, уточнил Мартин.

    "Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке", — сказал Мартин в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, подозреваемый был одет во все черное, включая бронежилет, и вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR.

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    На месте стрельбы в Техасе

    Подозреваемый открыл стрельбу снаружи церкви в Сазерленд-Спрингс, а затем вошел в церковь и продолжал стрельбу. "Когда он выходил из церкви, местный житель схватил свою винтовку и стал стрелять в подозреваемого. Подозреваемый бросил свою винтовку и убежал от церкви, местный житель погнался за ним", — сообщил Мартин. По его словам, в машине стрелявшего найдены несколько единиц стрелкового оружия.

    Он заявил, что личность подозреваемого пока не установлена полностью. Ранее агентство АР сообщило, что стрелявшего звали Девин Келли.

    Мотив стрелявшего в Техасе пока неизвестен, заявил губернатор Техаса Грег Эббот.

    "Мы дадим пояснения как можно скорее", — сказал Эббот журналистам в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы, отвечая на соответствующий вопрос.

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