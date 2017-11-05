Стрельба в Техасе. Убиты 27 человек

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в церкви в штате Техас на юге США погибли 27 человек, передает канал CNN со ссылкой на местного чиновника.

Ранее сообщалось, что сам злоумыщленник был застрелен полицией, передавал местный телеканал KSAT 12.

cnn.com На месте стрельбы в Техасе

Согласно сообщению, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (19.30 по Киеву) в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

Напомним, 11 сентября в результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас погибли семь человек.