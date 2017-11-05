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    Стрельба в Техасе. Убиты 27 человек

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    По данным СМИ, инцидент произошел около 11.30 по местному времени в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.
    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в церкви в штате Техас на юге США погибли 27 человек, передает канал CNN со ссылкой на местного чиновника.

    Ранее сообщалось, что сам злоумыщленник был застрелен полицией, передавал местный телеканал KSAT 12.

    cnn.com
    На месте стрельбы в Техасе

    Согласно сообщению, инцидент произошел около 11.30 по местному времени (19.30 по Киеву) в "Первой Баптисткой церкви", расположенной в техасской общине Сатерленд Спрингс.

    Напомним, 11 сентября в результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас погибли семь человек. 

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