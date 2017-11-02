Полиция сообщила о жертвах стрельбы возле магазина Walmart в США

Скриншот

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, сообщила городская полиция.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

"Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Причины происшествия выясняются.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".