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    Полиция сообщила о жертвах стрельбы возле магазина Walmart в США

    (обновлено: )6201
    По данным полиции, в результате стрельбы погибли двое совершеннолетних мужчин. Также сообщается, что "одна совершеннолетняя женщина транспортирована в больницу".
    Полиция на месте стрельбы в штате Колорадо
    Скриншот

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Два человека погибли в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, сообщила городская полиция.

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке: шок, ИГ и 18 пострадавших

    Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

    "Подтверждаем, что погибли двое совершеннолетних мужчин, одна совершеннолетняя женщина транспортирована (в больницу)", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Причины происшествия выясняются. 

    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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