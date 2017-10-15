Потасовки и стрельба в США: есть раненые - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье в Питерсберге закрыли Государственный университет Виргинии из-за сообщений о стрельбе на территории кампуса, по меньшей мере один человек серьезно ранен. Об этом сообщает телеканал WTVR со ссылкой на источники в полиции.

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По информации телеканала, стрельбе предшествовали несколько потасовок. Предположительным зачинщиком стрельбы является 23-летний темнокожий молодой человек. Пострадавший с опасным для жизни ранением доставлен в местную больницу.

В настоящий момент территория университета перекрыта. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.