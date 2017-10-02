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    Пятидневный траур объявлен в США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (18)

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    Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил пятидневный траур в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 58 человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

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    "В знак уважения к жертвам бессмысленного насилия, совершенного 1 октября 2017, … объявляю, что  флаг США будет приспущен в штаб-квартире Белого дома и на всех общественных зданиях федерального правительства в Колумбии и на всей территории США до захода солнца 6 октября 2017 года ", — говорится в заявлении.

    Он также распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.

    По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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