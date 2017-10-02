Пятидневный траур объявлен в США в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил пятидневный траур в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которой погибли не менее 58 человек, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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"В знак уважения к жертвам бессмысленного насилия, совершенного 1 октября 2017, … объявляю, что флаг США будет приспущен в штаб-квартире Белого дома и на всех общественных зданиях федерального правительства в Колумбии и на всей территории США до захода солнца 6 октября 2017 года ", — говорится в заявлении.

Он также распорядился приспустить национальные флаги во всех посольствах США, официальных представительствах, консульских учреждениях и других объектах за рубежом, включая военные объекты и военно-морские суда.

По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.