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    Крупнейшая в истории США стрельба: пострадали более 400 человек

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (7)

    (обновлено: )48110
    Согласно данным, среди погибших - один из сотрудников полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Более 400 человек были отправлены в больницы после стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), заявила в понедельник местная полиция.

    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости
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    "По оценкам пожарного управления округа Кларк, после стрельбы в воскресенье вечером в местные больницы были направлены примерно 406 человек, 50 человек погибли", — говорится в сообщении на странице полиции Лас-Вегаса в Twitter.

    Там отмечается, что среди погибших — один из сотрудников полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.

    Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

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