Крупнейшая в истории США стрельба: пострадали более 400 человек

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Более 400 человек были отправлены в больницы после стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), заявила в понедельник местная полиция.

"По оценкам пожарного управления округа Кларк, после стрельбы в воскресенье вечером в местные больницы были направлены примерно 406 человек, 50 человек погибли", — говорится в сообщении на странице полиции Лас-Вегаса в Twitter.

Там отмечается, что среди погибших — один из сотрудников полиции, который в то время не был на дежурстве. Кроме того, двое полицейских получили ранения. Их состояние не вызывает опасений, говорится в сообщении.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, который был ликвидирован правоохранителями. Его спутница Мэри Лу Дэнли объявлена в розыск.

Стрельба велась с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.