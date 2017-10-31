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    Грузовик наехал на пешеходов в Нью-Йорке. Погибли 6 человек

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    По данным местных СМИ, при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке погибли шесть человек, еще 15 пострадали.
    Пострадавших в США. Архивное фото
    Associated Press John Bazemore

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. По меньшей мере шесть человек погибли и еще 15 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Нью-Йорке.

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    Об этом сообщает ABC со ссылкой на власти.

    Во вторник днем в СМИ появились сообщения о стрельбе в городе. Однако позже в интернете появились фотографии и видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров для дома на велосипедной дорожке. Предположительно, что грузовик был арендован.

    Полиция Нью-Йорка в своем официальном Twitter подтвердила факт наезда грузовика на пешеходов.

    "Несколько человек погибли и множество пострадали", — говорится в сообщении.

    Напомним, не так давно в Харькове внедорожник въехал в толпу людей на тротуаре. В результате погибли пять человек.

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