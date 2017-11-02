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    Стрельба произошла возле универмага в Колорадо, есть раненые

    (обновлено: )14
    По предварительным данным полиции, в результате стрельбы возле универмага Walmart в городе Торонто в штате Колорадо пострадали несколько человек.
    Стрельба возле универмага в штате Колорадо
    @MarcosA280

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный устроил стрельбу возле универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения, сообщила городская полиция.

    ​"Стрельба только что произошла у (магазина) Walmart, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    ​Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

    Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

    Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

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