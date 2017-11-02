Стрельба произошла возле универмага в Колорадо, есть раненые

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный устроил стрельбу возле универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, несколько человек получили ранения, сообщила городская полиция.

Shopper sent me video of empty Walmart after customers evacuated after shooting at Thornton Walmart- 9900 Grant St.@KDVR @channel2kwgn pic.twitter.com/4XpssLo21r — Gregory Nieto (@greg_nieto) 2 ноября 2017 г.

​"Стрельба только что произошла у (магазина) Walmart, несколько человек пострадали. Пожалуйста, не приближайтесь к этому району", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

​Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

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Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".