КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция Харьковской области задержала подозреваемого в стрельбе и ранении трех человек, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Сообщается, что 29 октября в Первомайский отдел полиции поступила информация от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе грозит ему пистолетом.

По сведениям полиции, по адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину.

Полицейские изъяли у него устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker. Какое-либо разрешение на ношение и хранение оружия у мужчины отсутствует. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике.

hk.npu.gov.ua Стрельба с раненными под Харьковом: задержан подозреваемый

Сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей возле киосков в городе Первомайский. Тогда трое молодых людей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, 27 октября в Первомайском Харьковской области неизвестный ранил трех мужчин.