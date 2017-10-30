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    Происшествия

    Стрельба с раненными под Харьковом: задержан подозреваемый

    (обновлено: )21
    Полицейские изъяли у мужчины устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker. Какое-либо разрешение на ношение и хранение оружия у мужчины отсутствует.
    Стрельба с раненными под Харьковом: задержан подозреваемый
    hk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция Харьковской области задержала подозреваемого в стрельбе и ранении трех человек, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    Еспрессо ТВ
    Стрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия

    Сообщается, что 29 октября в Первомайский отдел полиции поступила информация от местного жителя о том, что малознакомый мужчина возле кафе грозит ему пистолетом.

    По сведениям полиции, по адресу полицейские задержали 30-летнего мужчину.

    Полицейские изъяли у него устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями Stalker. Какое-либо разрешение на ношение и хранение оружия у мужчины отсутствует. Эксперты обнаружили в магазине три патрона с резиновыми пулями и один в патроннике. 

    hk.npu.gov.ua
    Стрельба с раненными под Харьковом: задержан подозреваемый

    Сотрудники полиции установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей возле киосков в городе Первомайский. Тогда трое молодых людей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника.

    Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

    Напомним, 27 октября в Первомайском Харьковской области неизвестный ранил трех мужчин. 

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