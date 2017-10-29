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    Киев

    Стрельба в киевском ресторане. Полиция раскрыла детали

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (189)

    (обновлено: )21230
    По словам Оксаны Блищик, следователи квалифицируют это происшествие как покушение на убийство. Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Стрельбу в одном из ресторанов Киева, которая произошла в субботу, квалифицируют как покушение на убийство, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в эфире "112 Украина".

    Накануне в ресторане на Печерске между четырьмя мужчинами произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате один человек получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    Еспрессо ТВ
    Стрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия

    "В настоящее время следователи квалифицируют это происшествие как покушение на убийство", — сообщил Блищик, добавив, что пострадавший — уроженец Львовской области 1975 года рождения, который последнее время проживал в Киеве.

    По ее словам, правоохранители опросили свидетелей происшествия, включая персонал заведения.

    "Они рассказали, что сначала зашел в заведение потерпевший, он просидел буквально минут 10, потом к нему подошли трое мужчин, начали ругаться. В разгар этого конфликта один из них достал оружие и выстрелил потерпевшему в голову. Его состояние тяжелое, он в больнице находится, под наблюдением медиков, оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Мы также уже обнаружили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали трех злоумышленников, двое из них — люди молодого возраста, один — мужчина постарше. Со слов свидетелей и очевидцев, они кавказской внешности", — отметила Блищик.

    Она также добавила, что с места происшествия изъяли и отправили на экспертизу стреляную гильзу. 

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