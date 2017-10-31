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    Возросло число жертв теракта в центре Нью-Йорка

    Тема:

    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка (10)

    (обновлено: )31101
    По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. По последним данным, в результате происшествия погибли 8 человек. Мэр Нью-Йорка назвал произошедшее терактом.
    Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке
    nytimes.com/

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Восемь человек погибли при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке, заявил мэр города Билл Де Блазио. При этом он назвал произошедшее терактом.

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    "На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге.

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    "Восемь невинных людей лишились жизни, более десяти ранены", — заявил Де Блазио.

    По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел другой автомобиль, после чего водитель вышел на улицу и был задержан полицией. 

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