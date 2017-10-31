Возросло число жертв теракта в центре Нью-Йорка

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Восемь человек погибли при наезде грузовика на людей в Нью-Йорке, заявил мэр города Билл Де Блазио. При этом он назвал произошедшее терактом.

"На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта", — сказал мэр на брифинге.

Смотрите также: Наезд грузовика на людей в Нью-Йорке. Первые кадры после ЧП

"Восемь невинных людей лишились жизни, более десяти ранены", — заявил Де Блазио.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел другой автомобиль, после чего водитель вышел на улицу и был задержан полицией.