наверх
01.11.201713:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Опубликовано видео задержания нью-йоркского террориста

    Тема:

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (22)

    (обновлено: )36
    Исполнителя террористической атаки на Нью-Йорк удалось взять живым: полицейские ранили его, когда он вышел из кабины авто с пистолетом для пейнтбола; сейчас он в больнице.
    Канал RT на русском на youtube

    Крупнейшая за последние годы террористическая атака совершена на Нью-Йорк: мужчина, возможно сторонник запрещенной группировки "Исламское государство", за рулем грузовика насмерть сбил восемь человек и ранил более десяти.

    Нападавшего удалось взять живым: полицейские ранили его, когда он вышел из кабины с пистолетом для пейнтбола; сейчас он в больнице. По данным американских СМИ, злоумышленник родом из Узбекистана, а в Штаты приехал еще семь лет назад.

    Смотрите также: Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    Власти склоняются к версии, что нападавший действовал в одиночку. Граждан Украины среди погибших нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Аваков после задержания
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen