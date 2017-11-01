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    Теракт в Нью-Йорке: власти подтвердили гибель восьми человек

    (обновлено: )99
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Власти Нью-Йорка подтвердили гибель шести иностранцев и двух американцев при теракте, совершенном во вторник.

    "Количество погибших составило восемь человек, пять из них граждане Аргентины, один — Бельгии, два американца", — заявил комиссар пожарного управления города Дэниел Нигро.

    Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

    По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.

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