В Техасе произошла стрельба: восемь погибших

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас погибли семь человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Дэвид Тилли.

Полиция получила сообщение о стрельбе в одном из домов города в воскресенье в районе 20.00 по местному времени (05.00 понедельника по Киеву).

Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в дом, о стрельбе в котором поступали сообщения, где столкнулись с подозреваемым и ликвидировали его.

"В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — сообщил Тилли, комментарий которого опубликовала телестанция WFAA.

Он отметил, что в связи со стрельбой проводится расследование.

Между тем, Associated Press сообщает, что в результате стрельбы погибли не менее восьми человек.

Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.

Напомним, в Киеве на детской площадке на бульваре Кольцова произошла стрельба.