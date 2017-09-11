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    В мире

    В Техасе произошла стрельба: восемь погибших

    (обновлено: )9410
    В доме, где шла стрельба, полиция обнаружила семь погибших человек и еще двух раненых. Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.
    В Техасе произошла стрельба: восемь погибших
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    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в городе Плейно в американском штате Техас погибли семь человек. Об этом сообщил представитель местной полиции Дэвид Тилли.

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    Полиция получила сообщение о стрельбе в одном из домов города в воскресенье в районе 20.00 по местному времени (05.00 понедельника по Киеву).

    Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в дом, о стрельбе в котором поступали сообщения, где столкнулись с подозреваемым и ликвидировали его.

    "В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — сообщил Тилли, комментарий которого опубликовала телестанция WFAA.

    Он отметил, что в связи со стрельбой проводится расследование.

    Между тем, Associated Press сообщает, что в результате стрельбы погибли не менее восьми человек. 

    Очевидцы сообщают, что слышали от 30 до 40 выстрелов.

    Напомним, в Киеве на детской площадке на бульваре Кольцова произошла стрельба.

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