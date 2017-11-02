В Черниговской области люди в масках со стрельбой атаковали грузовик

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в масках вечером в среду обстреляли из пистолета и ограбили грузовик на автодороге Киев – Чернигов, в котором находились хозяйственные товары, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Нападение произошло в Козелецком районе.

Согласно сообщению, на въезде в Черниговскую область у грузовика пробилось колесо, что вынудило водителя остановиться.

facebook.com/policechernigivshchini Нападение на грузовик в Черниговской области

"В это время рядом с аварийным грузовиком затормозил попутный легковой автомобиль. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства потерпевших (предварительно из травматического оружия)", — говорится в сообщении.

Нападавшие заставили всех выйти из машины, забрали у них портативный сейф с деньгами, все мобильные телефоны и скрылись. Объявлен план "Перехват".

Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Черниговской области/Facebook, 2 ноября 2017

Ранее двое вооруженных мужчин в масках и с оружием ограбили магазин тканей на улице Самсоновской, 38а в Харькове.