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    Студент застрелил полицейского на территории университета в Техасе

    (обновлено: )1710
    Руководство университета сообщило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского.
    На месте стрельбы в университете в Техасе
    kcbd.com

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете, после чего скрылся, сообщает местный телеканал KCBD.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавая бойня на концерте в Лас-Вегасе: кадры с места трагедии

    По данным телеканала, стрельба произошла около 20.00 в понедельник. Руководство университета заявило, что они привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок для проверки. Когда он попал в участок, то достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления.

    Смотрите также: Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    "Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.

    Полиция отмечает, что стрелок скрылся на автомобиле и все еще в бегах. Территория университета оцеплена. Студентов и сотрудников просят укрыться в безопасных местах.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    Ране сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за массовое убийство в Лас-Вегасе. В то же время следствие пока не нашло подтверждение причастности Пэддока к ИГ. 

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