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    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

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    (обновлено: )89
    В интернете появилось видео стрельбы в Лас-Вегасе. Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ, заявил представитель ведомства на пресс-конференции в понедельник.

    "Мы не нашли никаких связей с террористическими экстремистскими группами. Расследование продолжается", — сказал он.

    Видео момента стрельбы на концерте можно увидеть здесь и здесь.

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    Ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшую стрельбу в Лас-Вегасе.

    В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США сообщили, что осведомлены о заявлении ИГ и призвали не делать поспешных выводов.

    По данным местных властей, в результате инцидента 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

    Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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