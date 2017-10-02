Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило связей стрелка из Лас-Вегаса с ИГ, заявил представитель ведомства на пресс-конференции в понедельник.

"Мы не нашли никаких связей с террористическими экстремистскими группами. Расследование продолжается", — сказал он.

Видео момента стрельбы на концерте можно увидеть здесь и здесь.

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Ранее ИГ взяла на себя ответственность за произошедшую стрельбу в Лас-Вегасе.

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США сообщили, что осведомлены о заявлении ИГ и призвали не делать поспешных выводов.

По данным местных властей, в результате инцидента 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.

Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.