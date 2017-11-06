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    Очевидец сообщила детали трагедии в Техасе

    Тема:

    Техасская бойня в церкви (52)

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    Женщина, работающая на автозаправке через дорогу от церкви, где в воскресенье произошла стрельба, сообщила, что примерно в 11.15 (19.15 по Киеву) она услышала частые выстрелы (по данным властей, нападавший был вооружен автоматом).
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    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Стрельба в техасской церкви, в результате которой погибли 26 человек, длилась лишь около 15 секунд, заявила одна из очевидцев трагедии телеканалу ABC.

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    Женщина, работающая на автозаправке через дорогу от церкви, где в воскресенье произошла стрельба, сообщила, что примерно в 11.15 (19.15 по Киеву) она услышала частые выстрелы (по данным властей, нападавший был вооружен автоматом).

    "Это длилось 15 секунд. Я закричала: "Все на пол! Забирайтесь внутрь!", — сказала женщина.

    По ее словам, экстренные службы прибыли на место уже через несколько секунд.

    В настоящее время полиция обыскивает жилье мужчины, застрелившего 26 человек в техасской церкви, на предмет взрывчатых веществ, сообщает местная газета San Antonio Express News.

    Как заявил представитель полиции Сан-Антонио, по месту жительства подозреваемого направлен отряд кинологов.

    По данным местных властей, жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, около 20 человек были госпитализированы. Стрелявший был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства. Личность подозреваемого пока не установлена полностью. Ранее СМИ сообщили, что подозреваемого звали Девин Келли.

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