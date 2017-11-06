В США приспустят флаги на 4 дня в память о погибших в Техасе

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп распорядился на четыре дня — до 9 ноября — приспустить флаги США в память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе, это аналог объявления официального траура в других странах.

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"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 5 ноября 2017 года… предписываю, чтобы флаг Соединенных Штатов был приспущен в Белом доме и на всех государственных зданиях и территориях, на всех военных постах и военно-морских базах, кораблях федерального правительства, в округе Колумбия и по всем США и их территориям и владениям до заката 9 ноября 2017 года", — говорится в распоряжении Трампа, поступившем в РИА Новости.

Также флаги будут приспущены на всех посольствах и представительствах США за рубежом.

Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девина Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.