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    Фотоленты

    Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви

    Тема:

    Техасская бойня в церкви (56)

    (обновлено: )315
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе
    Пресс-конференция полиции на месте стрельбы в Техасе
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли
    Люди молятся за погибших в стрельбе в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе.
    ksat.com
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе.
    cnn.com
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе.
    Facebook KSAT 12 & KSAT.com
    На месте стрельбы в Техасе
    На месте стрельбы в Техасе.
    Facebook KSAT 12 & KSAT.com
    Пресс-конференция полиции на месте стрельбы в Техасе
    Пресс-конференция полиции на месте стрельбы в Техасе.
    Facebook KSAT 12 & KSAT.com
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли
    Подозреваемый в стрельбе в Техасе Девин Келли.
    Facebook CBS News
    Люди молятся за погибших в стрельбе в Техасе
    Люди молятся за погибших в стрельбе в Техасе.
    Facebook KSAT 12 & KSAT.com

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    На месте стрельбы в Техасе.

    Возраст пострадавших в результате стрельбы в Техасе — от 5 до 72 лет, заявил журналистам представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин.

    Смотрите также: Техасский стрелок ликвидирован после короткой погони — СМИ

    Стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства, заявил Мартин.

    Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. Мартин уточнил, что 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы, уточнил Мартин.

    "Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке", — сказал Мартин в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, подозреваемый был одет во все черное, включая бронежилет, и вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR.

    Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании массовой стрельбы.

    "Моя администрация предоставит полную поддержку штату Техас и всем местным жителям", — сказал Трамп журналистам в Японии, где он находится с визитом.

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