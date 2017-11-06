Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви

Возраст пострадавших в результате стрельбы в Техасе — от 5 до 72 лет, заявил журналистам представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин.

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Стрелявший в Техасе был обнаружен убитым, но обстоятельства его смерти неясны — он мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства, заявил Мартин.

Жертвами стрельбы в Техасе стали 26 человек, заявил ранее губернатор штата Грег Эббот. Мартин уточнил, что 23 человека погибли в церкви, 2 — снаружи ее, еще 1 скончался в больнице. Около 20 человек были госпитализированы, уточнил Мартин.

"Он был найден мертвым в своей машине. На данный момент мы не знаем, было ли огнестрельное ранение нанесено им самим или местным жителем, который участвовал в перестрелке", — сказал Мартин в ходе пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы. По его словам, подозреваемый был одет во все черное, включая бронежилет, и вел огонь из автоматической винтовки Ruger AR.

Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании массовой стрельбы.

"Моя администрация предоставит полную поддержку штату Техас и всем местным жителям", — сказал Трамп журналистам в Японии, где он находится с визитом.