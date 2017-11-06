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    В мире

    Стали известны резонансные подробности о стрелке из Техаса

    Тема:

    Техасская бойня в церкви (57)

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    По информации американских СМИ, Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка.
    На месте стрельбы в Техасе
    cnn.com

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемого в стрельбе в Техасе Девина Келли в 2012 году судили военным судом за предполагаемое нападение на жену и ребенка, после чего его уволили из ВВС за недостойное поведение, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на представителя ведомства Энн Стефанек.

    На месте стрельбы в Техасе
    ksat.com
    Расстрел в упор женщин, стариков и детей в техасской церкви

    По данным властей, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым. Официально личность стрелявшего не подтверждена, имя Девин Келли известно по утечкам из правоохранительных органов в СМИ.

    Ранее сообщалось, что Келли в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации. При этом он был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу.

    Как заявила Стефанек, его судили военным судом по двум пунктам в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка. Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы. В 2014 году он был освобожден, добавила представитель ВВС.

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